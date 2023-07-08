我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯克林華男徒手掰信箱偷信 華人屢遭殃叫苦

華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

喜瑞都端午聯歡會 李三寶展墨寶「離騷」

本報訊
李三寶教授展墨寶草書「離騷」長卷。(喜瑞都松柏會)
李三寶教授展墨寶草書「離騷」長卷。(喜瑞都松柏會)

喜瑞都松柏會 (Cerritos Chinese-American Senior Citizens Association) 不久前在喜瑞都老人中心舉辦2023年端午節聯歡會。這是自2020年COVID-19疫情以來，松柏會第一次舉辦實體的端午節活動。吸引了200多位來賓及會員踴躍參加，並有多個商家團體設攤參展。

松柏理事會為大家準備了豐盛的午餐便當及多項精彩的節目，有歌唱、舞蹈、小朋友詩詞朗誦、健身操以及帶動唱 . . . 等等，並且有豐富禮品的彩券抽獎。主辦單位還特別邀請到了長堤州大(CSULB)榮譽退休教授、推廣中華文化不遺餘力的李三寶博士，演講「漫談屈原的離騷」，介紹/講解屈原以離騷所表達的人生哲學及忠貞愛國的正氣節操。李教授特地帶來了他嘔心瀝血、歷時數月、以草書精心寫就的2474字「離騷」全文長卷展示，長卷氣勢磅薄， 贏得了來賓們一致的驚喜與讚嘆。

另一高潮則是加州知名書法家蔡季男老師的現場揮毫，蔡老師以篆、隸、草、楷等不同書體，寫下數幅「人生如粽」的條幅，勉勵大家人生要如粽子般，經得起綑綁、蒸煮、包容，遇到困境、挫折要能屈能伸，最後才能鬆綁、成功。蔡老師並當場將八份墨寶捐出，以抽獎方式送給與會觀眾，也博得了全場的喝采。

節目進行中，來賓們積極、熱烈的互動、參與，整個活動現場都揚溢著過節的喜慶氣氛。長達五個小時的聯歡會，最後在摸彩中獎的歡呼聲中圓滿結束。

喜瑞都端午節聯歡會(左起)李永寶、李欒復青(前喜市市長) ，蔡季男老師，李三寶教...
喜瑞都端午節聯歡會(左起)李永寶、李欒復青(前喜市市長) ，蔡季男老師，李三寶教授及夫人，顏綠美副會長，李全伶顧問 (前會長) ，顏綠新理事 (前會長)。(喜瑞都松柏會)
喜瑞都端午節聯歡會，大家一起來跳草裙舞。(喜瑞都松柏會)
喜瑞都端午節聯歡會，大家一起來跳草裙舞。(喜瑞都松柏會)

端午節 喜瑞都 加州

上一則

今日凌晨大火燒毀巴沙迪那大學俱樂部廚房區

延伸閱讀

費城福建同鄉聯合會&賓州中國和平統一促進會　慶祝端午及雙親節

費城福建同鄉聯合會&賓州中國和平統一促進會　慶祝端午及雙親節
兩岸關係如同端午粽子

兩岸關係如同端午粽子
暨南大學南加校友會慶端午 啖粽子、抽好禮

暨南大學南加校友會慶端午 啖粽子、抽好禮
慶端午 拉古那伍茲560華人齊聚同歡

慶端午 拉古那伍茲560華人齊聚同歡
端午檔票房破9億 「消失的她」貢獻逾半

端午檔票房破9億 「消失的她」貢獻逾半
中國端午節旅遊收入 增44.5%優預期

中國端午節旅遊收入 增44.5%優預期

熱門新聞

6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

2023-07-02 18:31
加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

2023-07-03 22:10
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
在小東京地，兩名攜帶武器的嫌犯，在被警方追捕的過程中逃入商區，引起了商區內路人的恐慌。（壽司店監控）

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

2023-07-02 15:15
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（華航提供）

華航今年出發最後促銷 洛杉磯/台北往返低至865元

2023-07-03 16:22

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂
從早上8點等到中午…劉德華因為太帥被換角

從早上8點等到中午…劉德華因為太帥被換角