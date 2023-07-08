喜瑞都端午聯歡會 李三寶展墨寶「離騷」

李三寶教授展墨寶草書「離騷」長卷。(喜瑞都松柏會)

喜瑞都 松柏會 (Cerritos Chinese-American Senior Citizens Association) 不久前在喜瑞都老人中心舉辦2023年端午節 聯歡會。這是自2020年COVID-19疫情以來，松柏會第一次舉辦實體的端午節活動。吸引了200多位來賓及會員踴躍參加，並有多個商家團體設攤參展。

松柏理事會為大家準備了豐盛的午餐便當及多項精彩的節目，有歌唱、舞蹈、小朋友詩詞朗誦、健身操以及帶動唱 . . . 等等，並且有豐富禮品的彩券抽獎。主辦單位還特別邀請到了長堤州大(CSULB)榮譽退休教授、推廣中華文化不遺餘力的李三寶博士，演講「漫談屈原的離騷」，介紹/講解屈原以離騷所表達的人生哲學及忠貞愛國的正氣節操。李教授特地帶來了他嘔心瀝血、歷時數月、以草書精心寫就的2474字「離騷」全文長卷展示，長卷氣勢磅薄， 贏得了來賓們一致的驚喜與讚嘆。

另一高潮則是加州 知名書法家蔡季男老師的現場揮毫，蔡老師以篆、隸、草、楷等不同書體，寫下數幅「人生如粽」的條幅，勉勵大家人生要如粽子般，經得起綑綁、蒸煮、包容，遇到困境、挫折要能屈能伸，最後才能鬆綁、成功。蔡老師並當場將八份墨寶捐出，以抽獎方式送給與會觀眾，也博得了全場的喝采。