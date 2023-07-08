熱浪下周襲南加 高溫破華氏百度

下周熱浪來襲最高氣溫三位數。(Getty Images)

根據國家氣象局(National Weather Service)的預報，從下週一（7月10日）開始，新一輪熱浪 來襲南加 ，這場熱浪可能會比7月4日的高溫更熱，持續時間也更長，最高氣溫破華氏(Fahrenheit)100度。氣象專家提醒民眾做好防暑降溫的準備，多喝水，減少中暑的可能性。

7月5日，國家氣象局洛杉磯 分局在官方推特發文指出，下週開始，新一輪熱浪將抵達南加，其中下週二和週三南加內陸地區最高溫將達到華氏100至110度，且熱浪可能會持續到下週末。

國家氣象局的氣象學家斯威特（David Sweet）向洛杉磯時報表示，強大的高壓系統正在美國西南部形成，預計將於下週一開始變暖。「這將是一場相當強烈的熱浪，」 「到下周中旬，氣溫將變得非常熱，尤其是山谷、山脈和沙漠地區。

斯威特表示，預計到下周中，羚羊谷（Antelope Valley）的氣溫將飆升至超過100度，可能達到115度，周圍山谷和山麓地區的氣溫也可能達到三位數。預計內陸沿海平原的氣溫將持續在90多度左右，洛杉磯市中心的氣溫將達到80多度。

一旦酷熱襲來，尚不清楚南部地區何時才能緩解。斯威特指出，到周中，沿海地區也會明顯升溫，預計氣溫將高於平均水平，並持續到80多度。

到下週二和周三，中央谷地區（Central Valley）的氣溫將達到 100 多度，拉斯維加斯和聖地牙哥縣等地區也會大幅升溫。