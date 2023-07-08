我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加三谷3城市 亞裔人口十年來快速增長

消失12天、對外行程取消… 外媒都在問：秦剛在哪？

熱浪下周襲南加 高溫破華氏百度

洛杉磯訊
下周熱浪來襲最高氣溫三位數。(Getty Images)
下周熱浪來襲最高氣溫三位數。(Getty Images)

根據國家氣象局(National Weather Service)的預報，從下週一（7月10日）開始，新一輪熱浪來襲南加，這場熱浪可能會比7月4日的高溫更熱，持續時間也更長，最高氣溫破華氏(Fahrenheit)100度。氣象專家提醒民眾做好防暑降溫的準備，多喝水，減少中暑的可能性。

7月5日，國家氣象局洛杉磯分局在官方推特發文指出，下週開始，新一輪熱浪將抵達南加，其中下週二和週三南加內陸地區最高溫將達到華氏100至110度，且熱浪可能會持續到下週末。

國家氣象局的氣象學家斯威特（David Sweet）向洛杉磯時報表示，強大的高壓系統正在美國西南部形成，預計將於下週一開始變暖。「這將是一場相當強烈的熱浪，」 「到下周中旬，氣溫將變得非常熱，尤其是山谷、山脈和沙漠地區。

斯威特表示，預計到下周中，羚羊谷（Antelope Valley）的氣溫將飆升至超過100度，可能達到115度，周圍山谷和山麓地區的氣溫也可能達到三位數。預計內陸沿海平原的氣溫將持續在90多度左右，洛杉磯市中心的氣溫將達到80多度。

一旦酷熱襲來，尚不清楚南部地區何時才能緩解。斯威特指出，到周中，沿海地區也會明顯升溫，預計氣溫將高於平均水平，並持續到80多度。

到下週二和周三，中央谷地區（Central Valley）的氣溫將達到 100 多度，拉斯維加斯和聖地牙哥縣等地區也會大幅升溫。

「看起來炎熱的情況會持續相當長一段時間，所以每個人都需要檢查空調，並記住所有關於避開熱浪的安全規則，比如不要在午後戶外陽光下待太久，多喝水，」斯威特說，「當你不注意的時候，中暑可能會悄悄降臨到你身上。」

美國7月11日至15日氣象前瞻，熱浪將襲擊南加。（國家氣象局推特）
美國7月11日至15日氣象前瞻，熱浪將襲擊南加。（國家氣象局推特）

熱浪 南加 洛杉磯

上一則

三大樂透彩金逾11億元 試手氣不妨參考歷史紀錄

下一則

南加河濱縣上空 小飛機墜毀6人遇難

延伸閱讀

中AI國家隊成立 百度、阿里、華為、360入列

中AI國家隊成立 百度、阿里、華為、360入列
撒哈拉沙塵暴即將抵東南部 空氣變更差

撒哈拉沙塵暴即將抵東南部 空氣變更差
衛星照片可見 撒哈拉沙塵暴將抵東南部 空氣料惡化

衛星照片可見 撒哈拉沙塵暴將抵東南部 空氣料惡化
熱浪席捲紐約 華埠街道冷清

熱浪席捲紐約 華埠街道冷清
國慶長假熱浪來襲 灣區水上樂園湧避暑人潮

國慶長假熱浪來襲 灣區水上樂園湧避暑人潮
國慶長周末戶外活動要注意 熱浪、霧霾將襲半數人口

國慶長周末戶外活動要注意 熱浪、霧霾將襲半數人口

熱門新聞

6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

2023-07-02 18:31
加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

2023-07-03 22:10
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
在小東京地，兩名攜帶武器的嫌犯，在被警方追捕的過程中逃入商區，引起了商區內路人的恐慌。（壽司店監控）

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

2023-07-02 15:15
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（華航提供）

華航今年出發最後促銷 洛杉磯/台北往返低至865元

2023-07-03 16:22

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
快看世界／12萬年以來最熱一周？ 地球就快變火球

快看世界／12萬年以來最熱一周？ 地球就快變火球
牽小三逛街被拍 中石油書記「雙開」…涉事女遭解雇

牽小三逛街被拍 中石油書記「雙開」…涉事女遭解雇