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打造銀髮族社區 設計多元理念新

記者子為/聖蓋博市即時報導
建築師Darci Wong在建材展上分享了多種銀髮族社區案例，也與觀眾探討了打造銀髮族社區的前景。（記者子為/攝影）
建築師Darci Wong在建材展上分享了多種銀髮族社區案例，也與觀眾探討了打造銀髮族社區的前景。（記者子為/攝影）

隨著銀髮族人口的增長，提供給銀髮族住所和社區也逐漸增加，且建造和設計理念非常豐富多彩。建築師Darci Wong在建材展上分享了多種銀髮族社區案例，也與觀眾探討了打造銀髮族社區的前景。

Darci Wong目前就職于Cuningham建築事務所，專攻多家庭的住宅建築，包括公寓（apartment和condominiums）、學生公寓和銀髮族生活社區（senior living communities，簡稱SLC）。

Darci在分享中指出，銀髮族人口佔比不斷增長，到2050年，美國65歲以上的人口可能達到8千370萬人，所以為銀髮族提供的建築和設計變得愈來愈重要。Darci介紹了針對銀髮族的建築設計，她在過去四年參與了四個SLC項目，最近又出席了相關會議。在學習過程中，她不斷被SLC項目的多元設計理念、先進技術、豐富資源驚訝到。

Darci指出，目前常見的SLC項目有五種，分別是：一，讓銀髮族能獨立生活的社區，不需要很多關懷服務（Independent Living）；二，能為銀髮族提供多種輔助和服務的住所（Assisted Living）；能為住戶提供康復治療的住所（Outpatient Rehabilitation）；能為失智症住戶提供特別支持的住所（Memory Care）；為住戶提供專業護理服務的公寓（Skilled Nursing Facility）。

Darci接著分享了一些經典的SLC項目，她指出現在有一些奢華的SLC住所，會提供劇院、泳池、酒吧和餐廳等休閒和娛樂場所，還有一些SLC項目旨在讓多代同堂一起居住。Darci還指出，並非所有SLC項目都需要新的土地和建築，可以利用原有的建築進行改建，比如學校就是一個適宜改建成SLC項目的場所，因為教室能被輕易改造成有臥室的單間。

Darci特別提到了位於荷蘭的The Hogeweyk Dementia Village，這是專門為有失智症的長者所建造的社區。該社區內配有廣場、超市、美髮沙龍、劇院、酒吧、咖啡館餐廳，及23棟住宅房屋。根據調查，與傳統療養院相比，這裡的居民會更加活躍，使用的藥物更少。

Darci目前正在參與設計一個位於聖荷西（San Jose）的SLC項目，名叫Belmont village，該項目也是一個改建一個現有的建築物。

失智 咖啡 療養院

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