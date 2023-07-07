政府權力和住家開發 專家教戰公私兩利

王楠強調與政府溝通的重要性，鼓勵社區開發商、居民和建築工程人員積極與政府互動，申請相應的土地權利和建築許可證。（記者張庭瑜/攝影）

在世界日報 與華人 建築公會合辦的「2023建材裝修大展」第二日講座中，城市規劃委員會委員暨結構工程師王楠深入探討了政府公權力及土地權利問題，並指出了社區發展中所遇到的阻礙和路障，引起了社區開發商、居民和建築工程人員的關注。

王楠強調了政府公權力對社區發展的重要性。她指出，向政府部門申請許可有一個複雜程序，這是一個專業領域，需要專家的知識和專長。她強調政府公權力的作用不僅在於確保社區發展有序進行，還能保護居民的利益並維護社會秩序。

在講座中，王楠提供解決社區問題的方法。她強調了與政府溝通的重要性，並鼓勵社區開發商、居民和建築工程人員積極與政府互動，申請相應的土地權利和建築許可證。她分享了自己對城市規劃委員會的了解和內部知識，希望能夠為大家提供指導，使他們在與政府打交道的過程中更加順利。

王楠更強調了學習知識的重要性。她表示，擁有相關知識並了解政府的規章制度將賦予個人力量，使他們能夠更高效地爭取自己的權益。她呼籲與會者在社區發展過程中，應用這些知識為自己的項目開發提供幫助。此外，王楠也進一步探討了土地權利和建築許可證之間的區別，並強調了解城市規劃相關文檔的重要性。她提到了城市的總體規劃、具體規劃、住房政策以及土地使用法規和具體條例，指出這些文檔是了解政府決策依據的重要參考。了解這些城市規劃相關文檔可以幫助個人更清晰地認識自己項目的可行性，並在與政府溝通時更有效地表達觀點。

王楠仔細分析政府申請開發項目的流程，包括準備階段、提交申請材料、與政府溝通、主動追蹤進度以及城市規劃委員會公聽會等步驟。特別強調了公聽會的重要性，並提醒參與者如何應對公聽會的挑戰，有效準備並回應社區居民的擔憂。王楠呼籲所有相關人員了解城市規劃相關文檔，以更好地理解政府的決策和限制。這將有助於改善溝通並確保項目順利進行。