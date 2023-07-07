我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基承認烏軍反攻並不快 稱運交武器變慢所致

財星500大企業CEO 都在讀什麼書？

洛杉磯日美博物館地下室 流浪漢鑽入當客棧

洛杉磯訊
該名遊民奮力搬開地磚，進入博物館地下金庫，並在內居住。（abc7截圖）
該名遊民奮力搬開地磚，進入博物館地下金庫，並在內居住。（abc7截圖）

據洛杉磯市小東京的日美國家博物館（JANM）近日公開的監控畫面，畫面顯示一名遊民闖入博物館旁邊的地下室休息。這一事件引起了博物館和警方的關注，因其地下室位於博物館的正下方，可能對安全構成潛在威脅。更令人擔憂的是，在警方介入後，這名遊民再次闖入地下室最終被捕，並發現他攜帶毒品和一把塑料槍。為確保遊客和工作人員的安全，日美國家博物館表示將要封鎖這兩個地下室，並確保博物館的正常運作。

據JANM提供的監控畫面，這個遊民於7月3日晚約8時進入地下室，將自己的個人物品放置在內，然後關上了門。博物館首席財務官道格·範·柯克（Doug Van Kirk）表示，對於該遊民進入地下室的次數和時間，博物館方面一無所知，但相信他可能曾多次進入地下室。這引發館方對地下室安全性的擔憂。

博物館官員也指出，地下室本應該是密封的，但令人擔憂的是，這個地下室並未得到妥善封閉，並且在地下室內發現了遊民的衣物，及一定足夠的空間供他休息。這種情況不僅對博物館本身的安全構成威脅，而且可能對內部的煤氣管道和電線系統造成損害，甚至引發火災。

日美博物館的保安在3日注意到這名遊民時，發現對方再次打開另一個地下室並放入一個背包時，立即通報了洛杉磯市警察局。警察隨即趕到現場，逮捕了這名年約30多歲男子。在搜查過程中，警方還發現他攜帶的毒品和一把塑料槍。此外，該嫌疑人還襲擊了一名警察，加劇了事件的危害性。

面對這一事件，博物館管理層表示他們最關心的是遊客、工作人員和志願者的安全，因此他們將嚴肅對待任何可能對安全構成威脅的情況。博物館已經與洛杉磯水電局（LADWP）聯繫，後者也承諾將封鎖這兩個地下室，以消除安全隱患並確保博物館的正常運營。

博物館 遊民 警察

上一則

房地產開發成功的重要步驟和措施

下一則

政府權力和住家開發 專家教戰公私兩利

延伸閱讀

哈岡華協回應縣政委員 遊民屋口水戰繼續

哈岡華協回應縣政委員 遊民屋口水戰繼續
姚南薰「家庭因素」 突辭美國女性歷史博物館

姚南薰「家庭因素」 突辭美國女性歷史博物館
遊民安置政策 需要完整配套

遊民安置政策 需要完整配套
不減反增 洛杉磯遊民持續增加

不減反增 洛杉磯遊民持續增加
洛城新語╱遊民安置政策需要完整配套

洛城新語╱遊民安置政策需要完整配套
西班牙王室珍品盡在皇家博物館 650件收藏秀不同君主品味

西班牙王室珍品盡在皇家博物館 650件收藏秀不同君主品味

熱門新聞

6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

2023-07-02 18:31
楊女士的三件Zara襯衫和T恤賣了30美元。（受訪者提供）

舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便

2023-06-30 22:31
加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

2023-07-03 22:10
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
在小東京地，兩名攜帶武器的嫌犯，在被警方追捕的過程中逃入商區，引起了商區內路人的恐慌。（壽司店監控）

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

2023-07-02 15:15

超人氣

更多 >
悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌
為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩