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華埠CSC Lending成立 提供企業小額貸款

本報訊
華埠服務中心成立CSC Lending，提供企業小額信用貸款。(華埠服務中心)
華埠服務中心成立CSC Lending，提供企業小額信用貸款。(華埠服務中心)

華埠服務中心（CSC）6日推出「CSC Lending」小額貸款項目，透過簡便申請程序，提供創業者及小型企業業主從 5000元至5萬元貸款及營運計畫，成為創業夢想的推手。

CSC Lending 董事會主席鄺之才(Henry Kwong)表示，CSC 致力於社區服務超過52 年，非常自豪能夠為創業者們盡一份心力，共同打造更繁榮的社區經濟，CSC 也將持續提供創新服務。執行長伍競群(Peter Ng)現場感謝所有合作夥伴，CSC Lending 是董事會成員兩年前的提議而開啟契機，在歷經補助金申請及不間斷地培訓過程，最終獲得加州社區經濟發展協會(CCEDA)的協助，進一步促成 CSC Lending 的誕生。

CCEDA 執行董事 Roberto Barragan 提到，新冠疫情期間，政府發放許多資金補助，但許多業者不了解細節而未能即時申請。因此，十分樂見 CSC Lending服務團隊成為地方與政府間的橋樑，不僅提供多種語言服務，更了解不同族裔文化。除了協助申請政府補助外，CSC Lending 還可提供信貸，創造財富，增加就業機會。

CSC Lending 提供之信貸產品有別於傳統貸款，CSC Lending 經理林允中(Jon Lin)指出，該團隊可協助創業者擬定商業規劃、財務預算以及相關申請文件準備。在款項核發後，亦免費協助規劃營銷計畫、營運指導、業務培訓 等專業諮詢，成為創業成功的背後推手。更多資訊請洽www.csclending.org,或聯繫 213-808-1777。

羅省中華會館(CCBA)主席李金生(Ernest Lee)、洛杉磯僑界急難救助協會理事長劉煥君(Olivia Liao)、CCBA 資深顧問暨美國洛杉磯華埠大聯盟(Chinese American Unity Alliance)主席馬樹榮(Derek Ma)、加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青等多位業界與僑界貴賓皆到場支持及給予肯定。

貸款 加州 華埠

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