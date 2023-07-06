建材展／新建ADU 屋主不可忽略水電管道

Tony指出，ADU的水電排布是一個容易被忽略的問題，屋主應確保設計方案符合當地的建設標準。（記者趙健/攝影）

近年來租金 上漲，許多華人 希望利用自家空閒土地建造附屬住房單位（ADU），卻往往受制於缺乏相關專業經驗。在世界日報與美國華人建築公會合作舉辦的第五屆「建材裝修展及建材相關專業講座」上，ZAIA建築（ZAIA Construction）的建築專家Tony唐分享了ADU建造中的注意事項。

Tony指出，ADU的水電排布是一個容易被忽略的問題，屋主應確保設計方案符合當地的建設標準，這樣才能避免被勒令重做。「特別是下水管道，是其中較為複雜的部分，不同房間的ADU所要求的下水管道尺寸不同，民眾需特別留意。」此外，Tony建議，煤氣和水管排布可選擇與主屋連接，但在電路佈局上最好申請新的電箱。一般來說，在考慮ADU建設成本時，需預留一至兩萬元的水電排布資金。

在建材展上，Tony還分享了ADU裝修時容易產生的問題。他提醒，屋主在與承包商簽約時，應盡可能地了解清楚裝修材料的選用細節，避免因裝修材料與自己的預期不符產生糾紛。此外，屋主在簽約時應與承包商明確施工範圍，一般而言，車道施工、城市費用等不在承包合同的範圍內。

Tony還提醒屋主，ADU的建造標準是會發生變化的。例如，以往ADU的地基要求是12 × 12吋，而現在已更新為12 × 24吋；同時，屋頂結構也發生了變化，以符 合抗地震 的安全要求。