世報建材裝修展 訪客過千加建興趣大

世報建材展來客熱情高漲，彼此交流心得，積極與講師攀談獲取更多資訊。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯世界日報與美國華人建築公會（CACP）再度攜手，在聖蓋博市希爾頓酒店共同舉辦連續兩天的「2023建材裝修大展」，並在7月6日（週四）和7月7日（週五）連兩日舉行。並為民眾提供一個交流與探討建築材料、裝修翻新和房地產 市場等相關領域最新趨勢的機會。

本次大展的演講包括以下主題：2023年下半年度房市預測、舊屋翻新及投資拍費屋的致富之路、翻新房、ADU加建屋市場及未來走勢、如何申請建築貸款 、ADU設計施工實例解析、房地產開發之程序、地產開發如何獲得土地權利、以及銀髮族公寓的設計開發八場講座，參與者能夠更全面地了解房地產市場和建築相關領域的發展。展場內約有30個攤位，吸引了破千人參加，每個攤位前客人絡繹不絕，場面非常熱鬧。

參展廠商「恆益門窗」表示，自2021年以來已經第三次參加這個展覽，對今年的會場設計和客流表現感到滿意。2021年由於疫情 期間許多民眾在家上班，整體參觀時間更多。今年人們開始回歸正常工作狀態，雖然不是周末，但依然參觀者踴躍，令人振奮。

參觀者林小姐表示，她從公司群組得知今年繼續舉辦世報建材展，以往每年都有參加，今年參加這項展覽特別有收穫，未來還會再來。