橙縣國慶日 「Team Taiwan—挺台灣」車隊遊行

Team Taiwan車隊遊行途中有臺灣鄉親不時呼喊著 「Team Taiwan」，為臺灣加油。(橙僑中心)

國慶日柑縣Laguna Woods村舉行高爾夫球車遊行，居住當地的台灣鄉親集合了12輛高球 車，組成一支「Team Taiwan—挺台灣」遊行陣容，懸掛綠底橘色「Taiwanese American」旗幟，展現支持台灣的用心。

今年有30幾輛高球車參加遊行，其中「Team Taiwan—挺台灣」12輛，佔比三分之一，頗有聲勢。同時，台灣鄉親還以各式美國國慶的應景飾物，將自家高球車裝置得十分花俏亮眼，讓車隊十分引人注目。「Team Taiwan—挺台灣」高球車隊遊行，由Laguna Woods台灣同鄉會會長楊枝美與理事會籌劃，林益顯前僑務委員、潘美弘僑務顧問夫婦參與籌辦，橙縣 華僑文教服務中心主任蕭蓓如、僑務諮詢委員黃河芬應邀參加遊行。

蕭蓓如在遊行前致詞，很高興參加台灣同鄉會的國慶日活動，目前該社區居民約1萬8000人，其中台灣人600多，每個月會大家相互交流。這次透過國慶日遊行讓當地住戶與來訪友人加深認識台灣，顯示台美人融入當地社會的用心。蕭蓓如並向鄉親說明，7月27日橙僑中心將舉辦「行動領務」，提醒要辦理文件認證與護照更新的鄉鄉們，記得7月12日要打電話至橙僑中心預約，同時也提醒112年總統選舉投票 注意事項。

當天遊行車隊上午11時出發，穿梭在村內的大街小巷，途中有台灣鄉親不時呼喊著 「Team Taiwan」，街旁民衆也揮著美國的小國旗相回應。

遊行歷時40分鐘後，車隊抵達7號俱樂部終點， 近70位台灣鄉親等候在那裡，一見到Team Taiwan高球車隊駛來，猛力揮舞手中美國小國旗，並高聲吶喊「Team Taiwan—挺臺灣」，將「挺臺灣」的行動落實在慶祝活動中。