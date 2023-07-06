世報建材裝修大展10時開幕 居家受益勿失良機

世界日報歷屆建材展講座大受聽眾歡迎，座無虛席。（本報資料照）

洛杉磯世界日報與美國華人建築公會（CACP）再度攜手，即將於7月6日（周四）、7月7日（周五）兩天，在聖蓋博市希爾頓酒店共同舉辦「2023建材裝修大展」，與民眾分享和探討建築材料、裝修翻新、房地產市場等相關領域最新趨勢。

本屆建材展參展商家，不僅涵蓋了建材、裝潢、空間設計、裝修、環保綠能 材料、衛浴、橱櫃、石材、地板、門窗等多項領域，活動也將邀請美國主流廠商加盟，為B2B或者B2C的商家創造良好的溝通、交流機會，為有意開創新局，創造長遠商機的展商搭建平台。兩天活動免費停車、免費入場，歡迎南加 州各界賓朋踴躍參與。

此次特別舉辦多場建築論壇，邀請到相關產、官、學、研代表，給予民眾最新、最快的相關資訊。主講內容涉及當下熱門話題：附屬住宅單位-增建ADU、SB9法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、建築合同必知、產業趨勢、地產金融貸款等。

「建材裝修大展」是南加州 地區最具規模的華人建材專業展覽之一，之前歷年展會均吸引眾多專業公司商號及南加屋主蜂擁而至，今年參與廠商多是南加州華洋口碑業者，包括：國泰銀行（Cathay Bank）、ZAIA建築（ZAIA Construction）、德倫學院（GoGo Funding Inc.）、南加州愛迪生電力公司（SoCal Edison）、SolarMax、方太廚電（FOTILE）、恆益門窗（Value Windows&Doors）、Global Energy Service Inc.、iTalkBB。

另外還有美家石材櫥櫃總匯、美淨企業（MCS Corp.）、飛常地板（FEI CHANG FLOORING）、超越貸款（Exceed Lending）、LA Builders Club、凱悅門窗、順德屋頂（SHUNDE ROOFING）、AAA American CPA，INC.、藍天櫥櫃、DUKO Kitchen&Bath、精工防盜保全系統（EARL Security Inc.）、AVX Design & Integration Inc.、四季屋頂工程、SONG’S FLOORING。

「建材裝修大展」相關資訊

日期&時間: 2023年7月6日（周四）及7月7日(周五），10AM—5PM

地點：San Gabriel Hilton（225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776）

現場免費停車、無需報名、免費入場觀展！