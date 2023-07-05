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洛杉磯華埠大聯盟表彰五位傑出人士

記者張宏/ 蒙特利公園市即時報導
洛杉磯華埠大聯盟日前聯合南加排球俱樂部及全僑各界舉辦美國國慶慶祝晚會，並頒發英雄表揚狀。（記者張宏／攝影）
洛杉磯華埠大聯盟日前聯合南加排球俱樂部及全僑各界舉辦美國國慶慶祝晚會，並頒發英雄表揚狀。（記者張宏／攝影）

洛杉磯華埠大聯盟和南加排球俱樂部3日晚舉辦國慶晚會，頒發表揚狀給予有傑出和重要貢獻的五名人士，他們分別是蒙市槍擊案的奪槍英雄蔡班達、聯邦眾議員趙美心、蒙市警局局長Scott Wiese和蒙市消防局局長Matthew Hallock，以及華美博物館董事會主席阮桂銘。

當晚大約有450人出席慶祝活動，包括聯邦眾議員趙美心，加州眾議員方樹強，蒙特利市市長和議員，華埠老僑和中國大陸新僑社區代表。大聯盟主席馬樹榮表示，舉辦這個活動很有意義，因為華僑生活在美國享受美國福利，除了要遵守當地法律，還要多參與美國主流社會，支持慈善工作和華裔參選。他舉辦這個慶祝活動的目的是讓美國社會知道華僑愛護美國。

他說，這次藉機表揚五名傑出美國人士，其中趙美心在蒙市槍擊案後呼籲各界人士出錢出力，來幫忙受害者家屬，同時邀請美國總統到訪蒙市，跟受害者家屬見面。搶槍英雄蔡班達也是實至名歸，蒙市警局局長Scott Wiese和消防局局長Matthew Hallock在亂槍掃射後，第一時間趕到現場協助傷者，將傷亡減到最低。第五名受表彰的華美博物館董事會主席阮桂銘，希望年輕一代了解中華文化。希望大家以他們為榜樣，在美繼續做正能量事情，一定會受到美國社會關注及肯定，不會成為二等或三等公民。

聯邦眾議員趙美心現場發言表示，美國有幾百萬華人移民，華人移民的故事應該被看見，回顧蒙市案件發生後的那個早晨，她依然記憶猶新，感謝第一時間做出反應的各個政府部門，也感謝拜登總體能親自來到蒙市慰問受害者家屬，還有為受害者家屬解決各種實際問題的善心人士。

蔡班達在蒙市槍擊案後獲得很多嘉獎，依然對能獲得華埠大聯盟的肯定和嘉獎表示榮幸和感謝。

加州眾議員方樹強（右四）為主辦方代表頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
加州眾議員方樹強（右四）為主辦方代表頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮（左）為聯邦眾議員趙美心（左二）頒獎。（記者張宏／攝影...
洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮（左）為聯邦眾議員趙美心（左二）頒獎。（記者張宏／攝影）
洛杉磯華埠大聯盟日前聯合南加排球俱樂部及全僑各界舉辦美國國慶慶祝晚會，各界僑團代...
洛杉磯華埠大聯盟日前聯合南加排球俱樂部及全僑各界舉辦美國國慶慶祝晚會，各界僑團代表出席。（記者張宏／攝影）
洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮（左）為奪槍英雄蔡班達（左二）頒獎。（記者張宏／攝影）
洛杉磯華埠大聯盟主席馬樹榮（左）為奪槍英雄蔡班達（左二）頒獎。（記者張宏／攝影）

眾議員 趙美心 華埠

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