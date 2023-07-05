洛杉磯華埠大聯盟表彰五位傑出人士
洛杉磯華埠大聯盟和南加排球俱樂部3日晚舉辦國慶晚會，頒發表揚狀給予有傑出和重要貢獻的五名人士，他們分別是蒙市槍擊案的奪槍英雄蔡班達、聯邦眾議員趙美心、蒙市警局局長Scott Wiese和蒙市消防局局長Matthew Hallock，以及華美博物館董事會主席阮桂銘。
當晚大約有450人出席慶祝活動，包括聯邦眾議員趙美心，加州眾議員方樹強，蒙特利市市長和議員，華埠老僑和中國大陸新僑社區代表。大聯盟主席馬樹榮表示，舉辦這個活動很有意義，因為華僑生活在美國享受美國福利，除了要遵守當地法律，還要多參與美國主流社會，支持慈善工作和華裔參選。他舉辦這個慶祝活動的目的是讓美國社會知道華僑愛護美國。
他說，這次藉機表揚五名傑出美國人士，其中趙美心在蒙市槍擊案後呼籲各界人士出錢出力，來幫忙受害者家屬，同時邀請美國總統到訪蒙市，跟受害者家屬見面。搶槍英雄蔡班達也是實至名歸，蒙市警局局長Scott Wiese和消防局局長Matthew Hallock在亂槍掃射後，第一時間趕到現場協助傷者，將傷亡減到最低。第五名受表彰的華美博物館董事會主席阮桂銘，希望年輕一代了解中華文化。希望大家以他們為榜樣，在美繼續做正能量事情，一定會受到美國社會關注及肯定，不會成為二等或三等公民。
聯邦眾議員趙美心現場發言表示，美國有幾百萬華人移民，華人移民的故事應該被看見，回顧蒙市案件發生後的那個早晨，她依然記憶猶新，感謝第一時間做出反應的各個政府部門，也感謝拜登總體能親自來到蒙市慰問受害者家屬，還有為受害者家屬解決各種實際問題的善心人士。
蔡班達在蒙市槍擊案後獲得很多嘉獎，依然對能獲得華埠大聯盟的肯定和嘉獎表示榮幸和感謝。
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