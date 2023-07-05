洛杉磯燈光秀 安全視覺響宴

國慶日無人機燈光秀。(徐女士提供)

為預防火災和環境污染，今年南加州 地區一些城市放棄了傳統的煙火表演，轉而首次採用無人機燈光秀歡慶美國生日，在夜空中為民眾帶來了全新的觀賞體驗。

視頻來源：徐女士 、趙先生 記者趙健/後製

國慶日當晚最受矚目的燈光秀莫過於位於洛杉磯 市中心大公園（Grand Park）裡的表演，數萬人參加了這場的燈光秀。此次表演覆蓋六個街區，是洛杉磯市首次以無人機表演的方式慶賀國慶。 從晚上9時開始，搭載著LED燈光的無人機編隊在夜空中飛行，組合出具有美國特色的圖案和3D文字。它們協調的飛行方式和忽明忽暗的燈光，讓數十分鐘的表演呈現出流暢的視覺效果，同時搭配精心編排的背景音樂，為現場觀眾營造出一種令人驚歎的夢幻氛圍。

家住洛杉磯市的趙先生表示，這是他第一次在現場觀看無人機燈光表演，比視頻中壯觀很多。與傳統的煙火表演不同，無人機燈光秀伴有動感的音樂，感染力十足，現場每個人都忍不住擺動身體，像是一個大型派對。

在洛杉磯縣的海邊，麗浪多灘市（Redondo Beach）的上空也被無人機炫目的燈光照亮。晚上9點開始，200架無人機伴隨著音樂緩緩升起，在海水和棕櫚樹的上方不停變換。它們先是組合出一面三色旗，而後又在天空寫下「USA」、「1776」等字樣，令現場民眾連連驚呼。而最令人歎為觀止的莫屬壓軸的美國鷹圖案，一隻表情威嚴自信的鷹頭在黑夜中亮起，展現出美國精神的力量。整場表演持續了近10分鐘，讓民眾流連忘返。

不過，也有華人民眾表示，雖然無人機燈光表演非常精彩，但還是無法取代傳統的煙火，「煙火展現了一種稍縱即逝的美，是令人珍惜的絢爛瞬間。」

今年洛杉磯地區的燈光秀，是由德州 無人機表演公司Sky Elements提供。根據麗浪多灘市政府資料，該市將為這場演出支付6萬5000美元，而這類表演通常需要花費8至10萬美元。