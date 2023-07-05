洛縣植物園訪客中心翻新後重開

門口處有自動售票機。（記者張宏／攝影）

今年是洛杉磯 縣植物園 （Los Angeles County Arboretum）成立75週年，植物園花費重金翻修的遊客中心重新開放，聖蓋博 谷多個團體和很多華人居民為該中心改造工程捐款940萬元，改建後的訪客中心面貌煥然一新，也是植物園成立以來最大的一次變革。

在慶祝植物園成立75週年之際，植物館舉辦訪客中心重新開放的慶祝儀式，洛杉磯縣政委員巴格(Kathryn Barger) 出席活動。現場可看到嶄新的訪客中心和禮品店，保持其原有的復古風格，以黃色和綠色為主色調。在入口處和新增的多個休息長椅區域隨處可見捐款人的名字。尤其是入口處綠色牆壁上刻著捐贈者的名字。

植物園原先的訪客區域是20世紀中期的建築產物，這次改造後的訪客中心包括廣場、售票亭、禮品店及連接南停車場和主入口的新無障礙坡道，還有栽種著耐旱植物的花園通道。 在入口處的自動售票機器和初始定位區域為所有訪客提供輕鬆導航。新的訪客中心還可緩解以往人流匯集的擁堵，並提高遊客的安全性，並且配備滿足美國殘疾人法案 (ADA)要求的無障礙通道。