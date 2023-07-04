買阿里巴巴低價股騙局 南加多人上當失財300萬

曾居住在洛縣馬里布市的Frank Harold Rosenthal，承認謊稱能夠透過內部關係獲得購買阿里巴巴上市前股票的機會。（圖片取自Pexels.com）

根據加州 中區檢察官辦公室3日發佈的消息，一名曾居住在洛杉磯縣馬里布市（Malibu）的居民承認犯有兩項電信欺詐罪。他曾聲稱能透過特殊關係，獲得購買中國電商龍頭阿里巴巴（Alibaba）上市前（IPO）的低價股票 機會，以此欺詐多名受害者，牟利300萬元。

現年48歲的羅森塔爾（Frank Harold Rosenthal）6月30日承認曾欺騙受害者，稱他在高盛（Goldman Sachs）公司內部有特殊關係，能夠幫助受害者獲得購買阿里巴巴上市前的低價股票機會。羅森塔爾通過對中間人坎克爾（ David Kunkle）展開欺詐，即先通過虛假陳述說服坎克爾，再向坎克爾施壓，讓他向親戚和熟人募集資金，以開展所謂「有利可圖的投資 」。

法庭文件顯示，為了給詐騙行為增加合理性，羅森塔爾還會假裝與受害者談判，並起草貸款協議和本票（promissory notes）等相關文件，通過書面的方式承諾為受害者的資金提供可觀回報。羅森塔爾在獲得資金後，會通過各種方式使受害者放鬆警惕，包括偽造有關阿里巴巴股票的購買和出售證明。同時，羅森塔爾不斷用新加入受害者的資金，支付先前受害者的回報，讓受害者對投資安心。

法庭文件顯示，羅森塔爾從未使用受害者的資金購買阿里巴巴的股票，而是用這些資金維持個人奢華生活，包括支付每月1萬6000元的馬里布豪宅租金。

羅森塔爾的量刑聽證會將於10月13日舉行，他將面臨最高40年的聯邦監獄服刑以及賠償。