華航今年出發最後促銷 洛杉磯/台北往返低至865元

中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（華航提供）

中華航空（China Airlines）日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日起至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各艙等的機票都有6%至8%的折扣，9月出發洛杉磯 至台北往返機票價格含稅最低可達865元。

華航地區營業經理李宜真表示，這是今年機票的最後促銷，年底開啟促銷將針對明年機票，所以今年想乘坐華航出行的旅客要抓住這個難得機會。促銷針對華航的北美航線往返台北、曼谷和菲律賓等城市。各個艙等都有折扣，像是9月淡季出發，從洛杉磯到台北往返官網含稅價格低至865元，通過折扣能省40元。豪華經艙含稅價格低至1860元，最多可省135元。如飛往菲律賓，9月中旬洛杉磯至菲律賓往返機票價格是743元起。

李宜真說，今年暑期華航每個航班都客滿，預計該現象會持續到8月初，目前載客率都超過2019年同期，顯示民眾報復性出遊的威力。因此此次促銷的出發日期要從9月淡季開始，華航現在洛杉磯和安大略機場出發，每周共有17航班，旅客可根據行程自由選擇。

華人姜小姐計劃今年10月去台灣旅行，她說，10月份台灣天氣沒有那麼炎熱，正好可以利用這個折扣，不到900元搞定機票，還能利用近期美元升值的優勢買買買。

華航除機票價格促銷吸睛外，也推出美食營銷，像台灣出發到歐洲、美加長程航班推出由頤宮精心設計的華航專屬菜單，讓豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的所有旅客都有機會在雲端 享受米其林三星 級美食。豪華商務艙以頤宮四品前菜揭開雲端饗宴的序曲。包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕、及糖芋頭。主菜推出「芋頭鴨絲米粉」為頤宮經典私房推薦菜。另外還有超人氣酥皮焗叉燒包和港式甜品腐竹薏米糖水。主菜選項另推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」

從台灣出發，華航的經濟艙旅客能享用蔥薑滑雞煲飯。（華航提供）

豪華經濟艙及經濟艙也可吃到充滿「港式風情」的三星料理，豪經艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯，經濟艙旅客則能享用蔥薑滑雞煲飯。豪華商務艙及豪華經艙旅客還可於出發前，透過華航網站預選餐點。

同時華航還有住宿營銷，截至今年12月29日華航還聯合華航諾富特旅館提供促銷優惠，享受旅館官方「當日最優價格」的五折，外加10%服務費。旅客需購買中華航空、華信航空的國際航線機票才享有優惠房價。此優惠僅適用於搭乘班機起飛前兩天及抵台後兩晚入住。每張機票限訂一間客房。訂房時間從即日起至2023年12月29日止。