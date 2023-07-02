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加州人口減少 交通死亡卻增加 原因是...

洛杉磯訊
儘管加州人口在減少，但交通狀況並沒有因此而改善，深夜的洛杉磯高速常因交通事故而變得擁堵。(本報檔案照）
儘管加州人口在減少，但交通狀況並沒有因此而改善，深夜的洛杉磯高速常因交通事故而變得擁堵。(本報檔案照）

最新研究顯示，儘管加州人口在減少，但交通狀況並沒有因此改善，每年因交通事故而死亡的人數仍在增加。專家認為，造成該狀況的原因之一，是危險駕駛行為上升，呼籲政府投入更多金錢和時間來改善交通環境。

非營利交通研究組織TRIP發布的報告指出，2019到2022年，加州的交通事故死亡人數連年上漲，總計增加約22%。儘管在疫情流行期間，道路上的汽車流量曾一度減少，但也沒有讓交通事故致死人數下降。而隨著疫情解封、社會恢復常態，交通事故致死人數更是繼續上升。

TRIP研究報告的作者之一莫雷提（Rocky Moretti）接受KTLA採訪時指出，在人口減少的情況下，交通死亡增加的主要原因之一，是危險駕駛行為的增加。莫雷提表示，超速相關的事故增加23%，與酒精相關的事故增加22%。與此同時，在交通事故中因未係安全帶而喪生的人數顯著增加。

莫雷提還指出，有研究表明，在疫情結束後，部分加州居民的駕駛變得更激進，導致道路上存在的安全隱患增加。儘管危險駕駛行為上升的原因仍存在爭議，Moretti認為，負責交通事故的相關官員應採取更多措施，確保道路安全。為實現這一目標，加州和聯邦交通機構，應分配足夠的資金來改善道路條件。

「這些改進可以包括鋪設路肩、增加轉彎車道、以及改善交通照明等」莫雷提說「加州29%的交通死亡事故涉及行人或自行車騎士。因此，我們需要為機動車、行人和自行車者都提供相對安全的道路環境，這也是當前的一項挑戰。」

莫雷建議，駕駛員應該養成安全的駕駛習慣。包括不超速、不酒駕，並確保係好安全帶，盡量避免交通事故的發生。

加州 疫情 邦交

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