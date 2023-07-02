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台前參謀總長：中共無法接受現狀 台海或終須一戰

記者張庭瑜/鳳凰城即時報導
台灣海軍退役上將李喜明強調台灣內部團結對抗中共的重要性。（記者張庭瑜/攝影）
台灣海軍退役上將李喜明強調台灣內部團結對抗中共的重要性。（記者張庭瑜/攝影）

台灣海軍退役上將、前參謀總長李喜明1日（周六）在美西台灣人夏令會，就「台灣的國防以及公民如何協防」發表演講。他指出，中共無法接受現狀，台海目前沒有軍事衝突，是因為中共沒有勝算，一旦中共有勝算，他們將會用武力統一台灣。李喜明認為，台灣應該以不對稱作戰的方式進行防衛，並建立區域拒止觀念。他還強調內部團結對抗中共的重要性。

李喜明指出，台灣人應該有一個基本認識，「中共無法接受維持現狀，台海目前沒有爭端是因為中共沒有勝算。」即使台灣當局不挑釁，中共有勝算後也會發動戰爭，因為統一台灣已成為中共「民族復興」的一環。

然而，台灣並非毫無勝算。李喜明認為，不被中共吞噬，就是台灣的勝利。他建議以「拒止」取代控制，台灣應以「不對稱作戰」作為防衛方向，不要用與中共當局相同的方式對抗。李喜明說，對付中共最佳的方法，是建立區域拒止觀念，台灣政府必須進行整備、強化軍事戰略，並合理分配資源。除此之外，李喜明表示，在對抗中共時，台灣內部建立共識，減少政治紛爭，團結一致對抗中共更為重要。

李喜明坦言無法預測台海何時會爆發戰爭，或者是否會發生戰爭，但希望能阻止戰爭的發生。

美國國會眾院5月24日通過「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」提出的10項提案，旨在加強台灣阻遏中國軍事入侵的能力，包括擴大美台合成化軍事訓練、建立美台聯合規劃小組、落實國防授權法、擴大台灣軍事儲備等。

有鑒於此，李喜明認為，台灣地區在國際上仍有許多強有力的夥伴，可以爭取他們的幫助。他舉例以色列，雖然國土面積不大，但因猶太人在全球發展勢力深厚，獲得歐美各國的幫助。如果海外的台灣人在世界各地有強大的實力，世界各國自然會支持台灣，中共武統台灣的勝算也會減少。

中共 眾院 猶太

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