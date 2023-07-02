通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

在小東京地，兩名攜帶武器的嫌犯，在被警方追捕的過程中逃入商區，引起了商區內路人的恐慌。（壽司店監控）

7月1日晚，在洛杉磯 市的小東京地區（Little Tokyo），兩名攜帶武器的嫌犯被警方追捕時逃入商區，引起不小恐慌。截至2日中午，兩名嫌犯仍在逃。

（素材來源：Sushi Gala、KTLA、FOX 11， 記者子為後製）

洛杉磯縣警局（LASD）的追捕行動從下午5時30分開始，嫌犯駕車一路狂飆，警察 跟在後方幾乎穿越整個洛杉磯縣。嫌犯在第一街（1st Street）和中央大道（Central Avenue）附近撞車，隨後改為徒步逃跑。

嫌犯逃至小東京的日本村廣場（ Japanese Village Plaza）時，導致大批路人因恐慌而四處奔跑。

一家壽司店的監控捕捉到混亂的場面。影像顯示，許多購物者和食客在驚慌失措地逃跑，而嫌犯則在人群中穿梭。

根據一段發布在Citizen的視頻，為了抓捕嫌犯，一輛巡邏車在地面街道上行駛，多架直升機在天空盤旋搜索。

根據KTLA的報導，街頭小販Freund是目擊者之一。他表示，嫌犯駕車撞到街邊的汽車時，他就在幾呎之外。「我看到那輛車高速向我駛來，沒有踩剎車，並向廣場衝去。他們（指嫌犯）立即打開車門跑了出去，兩個人，我就閃躲開了。

截至2日，本案的訊息仍然有限，尚不清楚嫌犯最初被通緝 的原因。警方的追捕行動仍在進行中，尚未公佈任何關於嫌犯的外貌描述。