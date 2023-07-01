南加華人紀念七七抗戰 銘記歷史維護現在

南加僑團代表向「中美軍民二戰紀念碑」敬獻花圈。（記者王若然／攝影）

南加州 中國大專聯合校友會1日上午在蒙特利公園市府前草坪上，舉辦了盛大的紀念七七蘆溝橋事變86周年活動，向「中美軍民二戰紀念碑」敬獻花圈。1937年7月7日在中華民國 政府領導之下，中國軍民經歷了八年浴血抗戰，拋頭顱灑熱血，付出了鉅大的犧牲，維護了中華民族的五千年歷史和文化。

上午10時，民眾起立歡迎退伍軍人團體入場，這些團體包括聖蓋博谷Post628 El Rio ，VFW1013，榮光聯誼會，中華民國退伍軍人協會，陸軍軍官學校南加 州校友會。之後舉辦了莊嚴的升旗典禮，旅美空小校友會演唱空軍軍歌、中華旗隊整齊莊嚴地入場，演唱美國國歌和中華民國國歌，進行了宣誓、緬懷烈士、釋放和平鴿等環節。

南加州中國大專聯合校友會會長辛志超說，紀念七七蘆溝橋事變86周年，藉由緬懷抗戰英雄，銘記中美合力抗戰的歷史功績。該活動的意義就是效法抗戰，結合盟友。當天除了邀請到美國退伍軍人參加外，也請到了以色列猶太人來參加，二戰期間中華民國駐奧地利大使何鳳山為營救猶太難民而核發數以千計的中華民國簽證，他們來感謝幫助他們的祖輩逃脫納粹德國的蹂躪。

國會議員趙美心、加州眾議員方樹強分別發言，回顧中美兩國人民聯合抗戰的歷史，並感謝大專院校聯合會舉辦該紀念活動，提醒民眾不忘歷史，珍惜現在，建設更好的未來。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育說，參加紀念活動緬懷烈士，並提醒大家和平的可貴，戰爭的殘酷，有數千萬人在二戰中犧牲。

在當天的紀念典禮上，緬懷夏處中、張國基、方立人三位二戰烈士，他們的家屬後代也到場出席。

參加活動的地方民選官員，有蒙特利公園市市長Jose Sanchez，市議員羅霈霆（Henry Lo）、吳紹榮（Vinh T. Ngo）、饒影凡（Yvonne Yiu），聖蓋博副市長吳程遠（John Wu），市議員丁言愉（Tony Ding），以及華人團體羅省中華會館、加州台灣同鄉聯誼會、韓華聯誼會，台大校友會，建碑委員會、旅美空小校友會等。

當天活動由南加州中國大專聯合校友會主辦，主要幹部包括會長辛志超，理事長黃美月，召集人沈露茜，總幹事許嗣堯等，典禮司儀為劉煥君、許嗣堯。