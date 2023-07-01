整理包／南加獨立日大型煙火秀都在這裡 出行活動不迷路

7/4美國獨立日期間，南加各縣市有多場慶祝活動。(取自Gettyimages)

隨著7月4日美國獨立日的倒計時，南加 居民的出行熱情逐漸高漲。儘管這次假期不在周末，但南加各地仍有很多大型慶祝活動，包括煙火秀、美食和現場音樂等。

2023年美國獨立日南加各縣市活動。（記者金維多／製表）

洛杉磯縣（LA County）

洛杉磯（Los Angeles）：好萊塢碗 (Hollywood Bowl) 一年一度的7月4日慶祝活動將由特邀嘉賓演員兼音樂家約翰斯塔莫斯 (John Stamos) 與海灘男孩 (The Beach Boys) 以及托馬斯威爾金斯 (Thomas Wilkins) 指揮的好萊塢碗管弦樂團 (Hollywood Bowl Orchestra) 進行表演。每晚都會以壯觀的煙火表演收尾。進場開放時間是下午5時30分，演出時間為7月2日至4日。門票價格為39到314元不等，12歲以下兒童可享受半價，可在hollywoodbowl.com購買。

長堤 （Long Beach）：7月3日，將在海灣的船屋（Boathouse）上舉行慶祝活動，地址為190 N. Marina Drive，活動將於下午 5時30分開始，由那不勒斯排骨公司（Naples Rib Company）提供晚宴，並在阿拉米托斯灣（Alamitos Bay）晚上9時觀看大型煙火表演。門票價格為成人75元，兒童（10 歲以下）30元。門票可在boathouseonthebay.com購買。同時，該市將在7月4日舉辦免費煙火表演，民眾可以從海濱，長堤的燈塔、海岸線村（Shoreline Village）、彩虹港（Rainbow Harbor）和濱海綠地（Marina Green）觀看。

伍德蘭山 (Woodland Hills)：煙火秀將設有多個攤位，並由60年代致敬樂隊Beach St. A GoGo! 進行表演，為煙火表演拉開序幕。下午6時30分至9時30分免費入場，停車場於下午4時30分免費開放，地址為華納牧場公園（Warner Ranch Park），5800 Topanga Canyon Blvd, Woodland Hills，詳情請看valleycultural.org。

派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes）：首次以無人機燈光秀慶祝獨立日，同時也為9月份的該市50歲生日派對進行倒計時。活動將於下午3時至9時在肯戴達文娛中心（Ken Dyda Civic Center）舉行，大約有100架LED無人機將展示10到12個慶祝獨立日的各種圖像，包括美國國旗和自由女神像。現場活動還包括音樂、美食、啤酒和葡萄酒以及適合家庭的遊樂設施和遊戲。

洛縣其他城市包括華人聚集城市煙火秀及慶祝活動詳情請看本報之前報導：國慶日遊行煙火秀 華人社區活動7月起登場

橙縣（Orange County）

安那罕（Anaheim）：作為迪士尼 樂園度假區的招牌每日煙火表演，「迪士尼慶祝美國國慶！(Disney's Celebrate America!) 」煙火秀將在7月4日晚上9時30分開始上演。欣賞表演的最佳座位可能是在園區內（門票價格各不相同，需要提前預訂），但沒有門票的觀眾仍可以在周邊地區觀看，例如迪士尼市中心（Downtown Disney）、安那罕花園大道（Anaheim GardenWalk）停車場和周邊商區以及富勒頓（Fullerton）的希爾克莉絲特公園（Hillcrest Park）。

丹那岬（Dana Point）：一年一度的煙火秀在多埃尼州立海灘（Doheny State Beach）附近上演，遊客免費入場，可以從海岸或其他地點觀看，例如懸崖（the Cliffs）、燈籠灣公園（Lantern Bay Park）和遺產公園（Heritage Park）。有條件的民眾可以安排前往丹那碼頭 (Dana Wharf) 的遊船觀看，起價75元。煙花表演於晚上9時開始，今年將不再提供從丹那山高中（Dana Hills High School）出發的班車，但可以在dptrolley.com上找到替代班車。地址為25300 Dana Point Harbor Drive, Dana Point，詳情請看danapoint.org。

亨廷頓海灘（Huntington Beach）：碼頭廣場節 (Pier Plaza Festival) 於6月30日至7月4日舉行，設有狂歡節、攤位、啤酒和葡萄酒花園以及現場娛樂表演。獨立日當天，衝浪城5K跑步活動（the Surf City 5K run）將在亨廷頓中央公園（Huntington Central Park）舉行，時間從上午7時到9時。獨立日遊行於上午10時開始，晚上9時在亨廷頓海灘主街舉行煙火秀，免費入場。詳情請看hb4thofjuly.org。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）

大熊湖（Big Bear Lake）：一年一度煙火秀將在湖上表演，民眾可以免費從湖上、岸邊和山谷觀看。演出於晚上9時開始，通常持續30至40分鐘。此外，在雪峰（Snow Summit）還有煙火觀賞派對，其中包括乘坐風景優美的天空椅，派對贈送的一杯香檳或一杯熱巧克力，燒烤晚餐，現場音樂和兒童活動，如臉部彩繪、彈跳屋、氣球扭扭器和工藝品區。地址為880 Summit Blvd, Big Bear Lake，入場價格為20到90元。詳情請看BigBearMountainResort.com。

厄普蘭市（Upland）：該市的夜間點燈煙火表演活動包括 Pop Vision樂隊的現場娛樂表演、小吃、商攤、啤酒花園、飛機表演、兒童區以及凱布爾機場（Cable Airport）的煙火秀。酒店內沒有停車場，但免費班車服務將於下午4時至10時30分，地址為 1749 West 13th St., Upland 從厄普蘭高中（ Upland High School）出發。活動門票價格為10到15元。詳情請看uplandca.gov。

河濱縣（Riverside County）

河濱（Riverside）：繼去年市政府官員投票通過了允許從山頂燃放煙火的合同後，該市的獨立日煙火表演今年將遷回魯比多山（Mount Rubidoux）。煙火表演於晚上9時開始，地址：4706 Mount Rubidoux Street, Riverside，免費入場。詳情請看Riversideca.gov。

坦密庫拉（Temecula）：獨立日當天，老城區（Old Town）將在33475 La Serena Way, Temecula 的上午10時開始遊行，國慶日盛典將在羅蘭裡根體育公園（Roland Reagan Sports Park）繼續舉行，現場有音樂、商攤、兒童區，煙火秀於晚上9時開始，免費入場。詳情請看temeculaca.gov。

聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）

西海灘（West Beach）：獨立日慶典活動包括從中午開始在西海灘音樂台（West Beach bandstand）上進行DJ表演和現場音樂表演。煙火秀將在晚上9時西海灘上演，時間為20分鐘，免費入場。詳情請看santabarbaraca.gov/events/fourth-july-celebration。

范杜拉縣（Ventura County）

范杜拉（Ventura）：范杜拉學院將舉辦獨立日煙花和家庭野餐活動，活動包括現場娛樂表演、兒童活動和餐車，下午5時開放入場，煙火秀將於晚上9時左右開始，13歲及以上門票10元；4到12歲門票5元；四口之家的入場門票為28元，僅在網站上預售。門口只收現金，民眾可以帶上自己的毯子鋪座位和野餐物品。現場禁止飲酒、禁止攜帶玻璃杯、禁止攜帶寵物、禁止吸煙。地址為範杜拉學院運動場（Ventura College Athletic Fields），詳情及購買門票請看https://www.eventbrite.com/e/venturas-4th-of-july-fireworks-show-family-picnic-at-ventura-college-tickets-652501328037?aff=oddtdtcreator