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美西台灣人夏令會開幕 沈榮津讚台灣產業的韌性

特派記者張庭瑜/鳳凰城即時報導
沈榮津指出，台灣產業展現出強大的彈性和適應能力，這種韌性使得台灣能夠在全球供應鏈中保持競爭力。（記者張庭瑜/攝影）
沈榮津指出，台灣產業展現出強大的彈性和適應能力，這種韌性使得台灣能夠在全球供應鏈中保持競爭力。（記者張庭瑜/攝影）

經過三年的等待，「2023年美西台灣人夏令會」7月1日至2日在亞歷桑納州鳳凰城的凱悅大酒店開幕，今年的主題是「台灣躍升．進駐美國」。在6月30日的歡迎會上，前行政院副院長兼台灣金融控股董事長沈榮津強調了台灣的競爭力，已在實力、先進製程、技術和市場掌握方面具有優勢，對台灣經濟感到樂觀和有信心。

沈榮津的演講主題為「台灣韌性供應鏈的全球競爭力」，談及台灣產業面臨的挑戰，他強調了台灣產業的主要特點「韌性」，即使在困難環境下仍能全力以赴。他舉例說，在疫情期間，由於美國半導體供應緊張，台灣通過協調成功為科技業籌措了龐大的訂單。沈榮津分享成功經驗和策略，並探討台灣在全球競爭中的優勢所在。例如，在疫情期間，由於美國缺乏半導體，全球半導體供應出現緊張局面。沈榮津通過協調，成功為台灣科技業籌措了9000億台幣的訂單，AI領域也有4000億台幣的訂單，共獲得了1.3兆元台幣的訂單。

沈榮津透露，此次出訪的目的之一是探訪在美國科技業已穩定立足的企業，將拜訪Supermicro等企業，介紹台灣的政策推動和產業發展的最新情況。他還提到了現在轉換了服務方向，致力於產業升級轉型。他強調數位科技在推動環境、社會和公司治理方面的重要性，未來企業實現「零碳轉型」成為國際趨勢，政府將關注並提供協助。對於產業擔心被「去台灣化」的問題，沈榮津表示只要產業具備實力、技術、先進製程和市場掌握能力，就無需擔心。

僑委會副委員長阮昭雄強調，近年來台積電進駐亞歷桑納州帶來了人潮和財富。對於來自台灣的新移民，政府將結合政策和資源，根據當地情況制定相應的僑務模式。有些是可以複製的，有些則需要與當地僑民溝通以滿足他們的需求。為此，他們也已與洛僑中心的陳敏永主任合作，籌劃配套措施，儘早準備和部署。

美西台灣人夏令會理事長吳玟瑞表示，台積電於2020年5月宣布在鳳凰城投資建造價值120億美元、佔地1100英畝的晶圓廠。隨著工廠的建設進展和台積電員工陸續到達鳳凰城，還有20家供應企業協力廠商在當地設廠，鳳凰城的台灣裔人口在近幾年急劇增加。因此，今年的夏令會主題定為「台灣躍升．進駐美國」。

吳玟瑞表示，這次夏令會是在疫情結束後首次復辦，所有理事會成員和團隊都竭盡全力，懷著對台灣深深的愛，希望能為台灣做出貢獻，希望在2024年的關鍵時刻幫助台灣取得勝利。

由於今年的美東場、美南場和美西場的夏令會都選在國慶假期舉行，也讓講員能夠分別參與，講員還有前參謀總長李喜明、立法委員趙天麟和學者陳時奮等人。

阮昭雄提到對於來自台灣的新移民，政府將結合相應的政策和資源，根據當地的情況制定僑...
阮昭雄提到對於來自台灣的新移民，政府將結合相應的政策和資源，根據當地的情況制定僑務模式，確保新移民能夠順利融入當地社會。（記者張庭瑜/攝影）
來賓們一同聚集在一起，合影留念，展現團結和歡樂氛圍。（記者張庭瑜/攝影）
來賓們一同聚集在一起，合影留念，展現團結和歡樂氛圍。（記者張庭瑜/攝影）
座談會的來賓們全神貫注聆聽演講，對演講者尊重和對主題感興趣。（記者張庭瑜/攝影）
座談會的來賓們全神貫注聆聽演講，對演講者尊重和對主題感興趣。（記者張庭瑜/攝影）
吳玟瑞表示，理事會成員以及團隊在籌備本次夏令會期間付出了極大努力，希望能夠為台灣...
吳玟瑞表示，理事會成員以及團隊在籌備本次夏令會期間付出了極大努力，希望能夠為台灣作出貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

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