57/60交匯口車流緩解工程三階段破土

由聯邦、加州和洛杉磯縣及聖蓋博谷多個城市共同合作的57/60交匯交通瓶頸緩解項目第三階段工程30日破土，全程兩哩的建設工程預計耗資4億4100萬元，歷時五年，2028年7月可望竣工使用。（記者楊青/攝影）

由聯邦、加州 和洛杉磯 縣及聖蓋博谷多個城市共同合作的57/60交匯交通瓶頸緩解項目第三階段工程30日破土，全程兩哩的建設工程預計耗資4億4100萬元，歷時五年，2028年7月可望竣工使用。

包括聯邦眾議員金映玉、趙美心、Grace Napolitano、Norma Torres，加州參議員紐曼、Susan Rubio，洛杉磯縣政委員蘇麗絲，以及來自鑽石吧、核桃市、波莫那、阿蘇薩、工業市 、克萊蒙、蒙地貝婁等城市的民選官員，聖蓋博谷政府聯盟、洛杉磯縣地鐵局、加州交通廳等代表參加當天的動工儀式，並為工程墊土。

57/60交匯路段多年來一直被視爲全美最繁忙、最複雜也交通擁堵和安全隱患最爲嚴重的地段之一。該地段不僅是57號和60號兩條州際公路的交叉口，也是連接洛杉磯縣、橙縣和聖巴那迪諾縣的交通樞紐，短短兩英里的幹道經過鑽石吧和工業市，每天車流量35萬輛次，日卡車流經量居全美第七，由於車道在此一地段突然收窄以及卡車和通勤車輛的危險穿插，這個交口也是南加州卡車事故最多的路段之一。