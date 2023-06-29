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高院裁決有利亞裔名校錄取率

記者丁曙／洛杉磯即時報導
常春藤聯盟的康納爾大學畢業典禮，眾多亞裔畢業生笑得開心。（記者丁曙／攝影）
常春藤聯盟的康納爾大學畢業典禮，眾多亞裔畢業生笑得開心。（記者丁曙／攝影）

聯邦最高法院29日裁決，考量族裔背景的大學招生政策違憲。該項裁決對於精英大學招生將有重大影響，從加州歷史經驗來看，未來精英大學錄取亞裔的比例會進一步升高。

以往加州大學的招生政策是事先預設種族和性別的分配額，並不是以學業成績作為唯一的錄取標準，做到分數面前人人平等，而是利益均分。但是，加州選民於1996 年 11 月通過了209 公投案 （Proposition 209），禁止州政府機構考慮種族、性別或族裔，特別是在公共就業、公共承包和公共教育領域。此後，加大理事會取消了族裔配額的招生政策，結果，新生比例出現了變化。

各所大學每年錄取名額有限，要提高某些族裔的入學率，只有降低其他族裔錄取率；反之，要提高亞裔生錄取率必須取消族裔限制。數據顯示，在實施平權招生政策的1997年秋季，加州大學錄取亞裔生1萬2771人占比33.2%。在廢除平權招生政策的2002年秋季，加州大學錄取亞裔1萬6350人占比33.8%，亞裔入學人數和比例同步成長。當時教育界一項分析指出，取消平權招生政策，完全貫徹「擇優錄取」的招生原則，今後加州大學每年亞裔錄取率還會提高15%到25%。

但其他少數族裔情況相反，非洲裔和拉美裔學生的錄取率普遍下降，其中，最知名的兩個校區——柏克萊（Berkeley）和洛杉磯（UCLA），黑人和拉美裔入學人數下降了一半，尤其是柏克萊法學院第二年僅錄取了2名黑人，當時受到民權團體痛批。

因此，取消平權招生政策，執行「種族中立」（Race-neutral），可以使亞裔生有更多機會進人加大系統深造，所以華裔從自身利益出發，多數選擇支持「族裔中立」的政策。

因此，高院6月29日的裁決對於今後招生也有類似影響。精英大學阿默斯特學院（Amherst College）招生辦主任麥甘（Matthew McGann）預測，今後實施完全的「種族中立」招生政策，將使該校的黑人、拉美裔和土著人口減少一半。

因此，加州平權教育團體「大學機會運動」（Campaign for College Opportunity）強烈譴責高院禁止大學招生考量平權措施。該團體指出，最高法院禁止在高等教育中使用種族意識（race-conscious）招生的裁決是對民主的威脅，也是對大學在大學校園促進種族融合方面所取得進展的攻擊。 當下仍有太多的拉丁裔、黑人、亞太裔及印地安人／阿拉斯加原住民 (AIAN) 學生，被美國的頂尖大學和學院拒之門外，他們的學術、社會和生活狀況不容樂觀。

誕生於1960年代的平權措施是少數族裔和婦女民權運動深入發展的產物，針對當時美國社會存在的種族歧視和白人至上的現象，提出了讓少數族裔和婦女同樣有機會升學、就業和發展經濟的主張。加大系統採用的族裔配額招生政策（quota）便是這項法案的結果之一。未料後來，這項政策反而束縛了亞裔生的名校錄取率。

大學機會運動呼籲高等教育人人有份。（Campaign for College O...
大學機會運動呼籲高等教育人人有份。（Campaign for College Opportunity）

招生 加州大學 亞裔

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