種族考量限制了亞裔生升入頂尖大學

「學生爭取公平入學」創辦人Edward Blum（中）訴哈佛大學歧視亞裔生引發激烈辯論。（美國教育記者協會提供）

聯邦最高法院6月29日（週四）宣布，哈佛大學（Harvard）和教堂山北卡羅來納大學（University of North Carolina at Chapel Hill）使用的招生系統非法違反了美國憲法第十四修正案的平等保護條款，排除了現行的以種族（Race）考量作為申請大學的一個因素，該項裁決必將對全美亞裔 社區和教育界產生廣泛和深刻的影響。

多年來，美國藤校（IVY League universities）和其他頂尖大學按照學生成績及SAT 或ACT標準考分錄取學生，因此名校以白人和亞裔占多數，其中亞裔人口僅占美國6%，但在名校占比高達20%至35%以上。因此，實現頂尖大學校區「多元化」的最好方法就是以族裔背景按比例錄取，提升某些弱勢少數族群的入學率。因此，最近30年來，很多名校依據平權措施（Affirmative Action）方針推出了招生方案，限制亞裔入學名額，導致很多優秀的亞裔學子被擋在名校大門外。

洛杉磯華裔家長胡澤群曾經介紹，他的兒子高中時期曾在洛杉磯縣中學生科學工程競賽中，連續3届拿下金牌並且贏得2005年唯一的大獎，此外在第56届英特爾國際科學工程大賽中也取得三等獎。但是當年申請哈佛大學沒有被錄取，理由是亞裔生太多，後來他去了史丹福大學。胡澤群認為，因為優秀的亞裔生比較多就要限制人數，入學標準不是看學術成績，而是考量族裔比例，這就違反了平等原則，對亞裔生不公平。

聖蓋博谷一位菲律賓裔男生說，他和他的女友都是學習成績很好的高中同學，而且，他的SAT考分比女友還要高出20分。但是，申請大學時，耶鲁、普林斯頓、哥倫比亞等藤校都錄取了他的女友，但是沒有一所藤校錄取他。這位同學分析，女友是拉美裔和來自低收入家庭，而他是亞裔和來自中產家庭，成為平權法案的犧牲品，後來他去了克萊蒙學院。

對此，80-20促進會理事黃海波博士曾向本報表示，現行的美國高校錄取政策人為地造成高素質的亞裔申請人相互競爭、而不是與全部申請人競爭的局面，在亞裔申請人之間造成的恐懼感，導致許多亞裔在申請書中隱藏自己的族裔身份。他認為需要一個預防種族歧視 、堅持平等機會、凸顯美國理想的「種族中立」（Race Neutral ）的大學招生政策。

華裔家長朱菁蕙也認為，「按族裔比例分配」的高校錄取政策，造成優秀的亞裔生內部競爭，這是一種變相的「種族歧視」，它不是建立在公平競爭的基礎上，做到「分數面前人人平等」，而是好事人人有份，優秀學子被拒之名校門外，使很多華裔學生成為犧牲者。

此外，為了限制亞裔生升入名校，某些名校提高了亞裔生的SAT考分標準。普林斯頓大學社會學家艾斯潘沙德（Thomas Espenshade），自1997年起研究頂尖學府入學申請條件，他發現，亞裔生考SAT需要考到1550分，才能與白人的1410分以及非裔的1100分，有同等機會進入頂尖大學。