我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可惡 南加竟有青年往人群中丟煙火 致多人受傷

拜登臉上有勒痕 白宮：治療睡眠呼吸中止症

阮昭雄拜會羅省中華會館 傳遞台灣價值觀

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
阮昭雄贈送一份精心準備的茶葉禮盒，表達對羅省中華會館的誠摯祝福。（記者張庭瑜/攝影）
阮昭雄贈送一份精心準備的茶葉禮盒，表達對羅省中華會館的誠摯祝福。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國僑務委員會副委員長阮昭雄於6月28日（週三）訪問了羅省中華會館，並參觀了這座具有象徵意義的建築物。隨後在孫中山銅像前獻上花圈，表達對國父的崇敬之意。

阮昭雄拜會中華會館受到僑胞們熱烈歡迎，並在會館門前收到一束鮮花。中華會館主席李金生熱情歡迎阮昭雄副委員長到訪，並談到與僑委會長期以來的合作與互助，對阮昭雄的到來非常高興。

阮昭雄也感謝大家的熱情款待，並提到自己曾以民意代表的身份訪問洛杉磯，對當地僑界留下深刻的印象。他強調了中華會館的歷史和重要性，除了感謝僑胞對中華民國的支持，也感謝他們在各項慶典活動中的參與。

阮昭雄副委員長受訪時透露，自己剛上任不久，因此，此次行程安排包括拜訪傳統華僑社團和台灣企業。其中一個特別的行程是前往鳳凰城，因為台積電在當地設有分支機構，預計會有許多家屬同行。僑務工作的重點之一是傾聽僑界的需求和意見，並將其帶回台灣以尋求解決方案。他們還希望通過與僑界和各地僑基地的互動，傳遞台灣的價值觀，如民主、法治和人權，並與主流社會建立聯繫。阮昭雄也強調了與僑胞互動的重要性，他舉例指出不同僑社對國內問題有不同的看法和建議，儘管這些問題可能不在他們的業務範圍內，但作為僑胞的平台，他們應該了解並反映這些問題。此外，他們還希望通過與僑界和各地僑基地的互動，傳遞台灣的價值觀，並與主流社會建立聯繫，以改善台灣在國際環境中的地位。

在活動期間，主賓互贈了禮物。中華會館贈送了羅省中華會館的紀念手冊，而阮昭雄副委員長則贈送了天仁茗茶禮盒。中華會館監事們也一一向阮昭雄介紹了該會館的歷史並展示了相關歷史照片。隨後，與會者一同前往孫中山銅像前獻花，以表達對國父的敬意。

中華會館監事們向阮昭雄介紹了該會館悠久的歷史，並展示了一系列相關的歷史照片。每位...
中華會館監事們向阮昭雄介紹了該會館悠久的歷史，並展示了一系列相關的歷史照片。每位監事都以熱情和自豪的態度，講述著中華會館的起源和發展歷程。（記者張庭瑜/攝影）
中華會館主席李金生（左四）贈送了一本珍貴的羅省中華會館紀念手冊，阮昭雄對中華會館...
中華會館主席李金生（左四）贈送了一本珍貴的羅省中華會館紀念手冊，阮昭雄對中華會館的慷慨饋贈表示衷心的感謝。（記者張庭瑜/攝影）
所有嘉賓一同合影留念，大喊「中華會館讚！」彰顯了對中華會館的支持。（記者張庭瑜/...
所有嘉賓一同合影留念，大喊「中華會館讚！」彰顯了對中華會館的支持。（記者張庭瑜/攝影）
阮昭雄感謝僑胞款待，重視中華會館的歷史和重要性，感激對中華民國的支持和參與慶典。...
阮昭雄感謝僑胞款待，重視中華會館的歷史和重要性，感激對中華民國的支持和參與慶典。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 台積電 洛杉磯

上一則

可惡 南加竟有青年往人群中丟煙火 致多人受傷

下一則

哈岡居民怒火燒向蘇麗絲 反對戶外建永久遊民中心

延伸閱讀

7/1領務座談會 經文處講解證件辦理

7/1領務座談會 經文處講解證件辦理
中山市副市長 拜會中華總會館

中山市副市長 拜會中華總會館
聖瑪利諾華協植樹 紀念國父保護環境

聖瑪利諾華協植樹 紀念國父保護環境
夏立言談兩岸關係：戰爭可避免 執政才能解決更多問題

夏立言談兩岸關係：戰爭可避免 執政才能解決更多問題
明年大選 夏立言：國民黨不會讓僑胞失望

明年大選 夏立言：國民黨不會讓僑胞失望
僑委會委員長徐佳青拜會中華會館 致敬孫中山銅像 授旗訪台團

僑委會委員長徐佳青拜會中華會館 致敬孫中山銅像 授旗訪台團

熱門新聞

每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

2023-06-22 20:01
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
好市多售賣的29.99元的「煙火」。（王先生提供）

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

2023-06-25 15:19
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51
亞裔老夫婦坐電動輪椅被白衣男搶劫。(IG@sgvluxuriousdetail)

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

2023-06-25 21:05

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬