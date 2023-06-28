阮昭雄拜會羅省中華會館 傳遞台灣價值觀

阮昭雄贈送一份精心準備的茶葉禮盒，表達對羅省中華會館的誠摯祝福。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 僑務委員會副委員長阮昭雄於6月28日（週三）訪問了羅省中華會館，並參觀了這座具有象徵意義的建築物。隨後在孫中山銅像前獻上花圈，表達對國父的崇敬之意。

阮昭雄拜會中華會館受到僑胞們熱烈歡迎，並在會館門前收到一束鮮花。中華會館主席李金生熱情歡迎阮昭雄副委員長到訪，並談到與僑委會長期以來的合作與互助，對阮昭雄的到來非常高興。

阮昭雄也感謝大家的熱情款待，並提到自己曾以民意代表的身份訪問洛杉磯 ，對當地僑界留下深刻的印象。他強調了中華會館的歷史和重要性，除了感謝僑胞對中華民國的支持，也感謝他們在各項慶典活動中的參與。

阮昭雄副委員長受訪時透露，自己剛上任不久，因此，此次行程安排包括拜訪傳統華僑社團和台灣企業。其中一個特別的行程是前往鳳凰城，因為台積電 在當地設有分支機構，預計會有許多家屬同行。僑務工作的重點之一是傾聽僑界的需求和意見，並將其帶回台灣以尋求解決方案。他們還希望通過與僑界和各地僑基地的互動，傳遞台灣的價值觀，如民主、法治和人權，並與主流社會建立聯繫。阮昭雄也強調了與僑胞互動的重要性，他舉例指出不同僑社對國內問題有不同的看法和建議，儘管這些問題可能不在他們的業務範圍內，但作為僑胞的平台，他們應該了解並反映這些問題。此外，他們還希望通過與僑界和各地僑基地的互動，傳遞台灣的價值觀，並與主流社會建立聯繫，以改善台灣在國際環境中的地位。