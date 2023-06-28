聖瑪利諾古宅55年首上市 要價680萬購房者競爭

這棟優雅的意大利復興時期風格的房屋建於1929年，由著名建築師華萊士內夫設計。（取自Zillow）

擁有「華人 比弗利山莊」之稱的聖瑪利諾市（San Marino）近日上架了一座55年來首次上市的神秘豪宅。該房屋要價近680萬美元，但並未影響購房者爭相搶購，上市僅一周就進入成交流程。

據地產公司DPP資料描述，這棟優雅的義大利 復興時期風格的房屋建於1929年，由著名建築師華萊士內夫（Wallace Neff）設計。房屋位於著名的漢庭頓圖書館 （The Huntington Library）對面，佔地約1英畝。房屋所在位置交通便利，但距離街道仍有些距離，隱私性較好。

房屋外墻被奶油色的灰泥覆蓋，頂部是赤土色的屋頂結構，入口設有一個寬敞的圓形車道。屋內共有六間臥室和八間浴室，分佈在近7400平方呎的兩層起居空間中。主屋的一樓有一個寬敞的入口大廳，暗花色壁紙搭配金色吊燈，優雅精緻。客廳設有壁爐，與餐廳和一個完全鑲板的圖書館相通。此外，一層還設有兩房套間、書房、小酒吧，以及帶有管家室和早餐室的廚房和服務樓梯。

房屋二樓有一條精美的走廊，以及五間臥室和四間浴室，其中主套房設有兩個更衣室和相鄰的浴室。寬敞的庭園設施包括：一個帶有更衣室和浴室的太陽能加熱游泳池、一個南北方向網球場、一條通往停車場的門控車道。

據這座房屋的經紀人Bill Podley介紹，這是一座具有歷史意義的稀有建築，由華萊士內夫設計——他是1920至1930年代著名的建築師，並由內夫的妹夫在1929年時建造。這座房屋極少出現在市場上，最後一次成交還是在1968年，當時售價約12萬5000美元。除了悠久的歷史和保存完好的房屋結構外，這處房產擁有約一英畝的平坦土地，在這片區域非常少見。

Podley表示，現任女屋主已至101歲高齡，這座近7400平房呎的房屋對她一個人來說顯然太大了，所以決定出售。目前房屋的報價截止期已到，在短短不到一周內就已收到近10份報價，預計明天進入第三方託管賬戶（Escrow）程序。他相信這座房屋將會以高於掛牌價的價格成交。