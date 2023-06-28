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聖安東尼山學院轉運中心落成 巴士站天橋便利學生

記者張宏/洛杉磯即時報導
學校理事會主席周雄基（中）和聯邦眾議員趙美心（右三）、Norma Torres（右二）等人在聖安東尼山學院落成的轉運中心28日舉辦剪彩活動。（記者張宏／攝影）
學校理事會主席周雄基（中）和聯邦眾議員趙美心（右三）、Norma Torres（右二）等人在聖安東尼山學院落成的轉運中心28日舉辦剪彩活動。（記者張宏／攝影）

聖安東尼山學院（Mt. San Antonio College）28日舉辦轉運中心開幕儀式，該轉運中心位於聖安東尼山學院校園內，設有10個巴士站、一個中央廣場和連接學院南北校區的人行天橋。

在聖安東尼奧學院位於Temple道附近落成的轉運中心28日舉行剪彩活動，學生代表Leonardo Rojas表示，轉運中心為他每日出入學校和家增加便利，他很感謝政府和學校看到了那些每日乘坐公共交通上學的學生們的需求。同時在學校書店可免費獲得公交卡，在學校註冊至少一個學分的學生可免費、無限制地乘坐Foothill Transit公車能免費乘坐，這對他意義非凡。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）表示，加州交通狀況對每個人來說都是一項挑戰，鑑於加州社區學院是全美最大的高等教育系統，而聖安東尼山學院是加州社區學院中規模最大的學院之一，轉運中心的落成尤其重要。該項目聯邦投資724萬元，轉運中心的落成讓學生可以不需要開車就能往返學校和家，同時公共汽車都使用環保燃料，有益環境。

學校的執行長William T. Scroggins表示，該計劃使學生更容易接受高等教育，同時有助於減少排放和交通擁堵。10個巴士站位於轉運中心中央廣場，﻿﻿連接190、194、289、480 和 486號線的公車，可直接往返學校。﻿﻿連接學校南北校區的人行天橋﻿﻿可通過電梯、樓梯使用。該區域還有﻿﻿緊急電話和安全攝像頭，周圍景觀兼具美觀和環保，且設有戶外等候和休息座位和遮陽結構。

聖安東尼奧學院建校於1946年，是美國加州內110所社區學院之中最大的一所學院。學校理事會主席周雄基（Gary Chow）、理事陳介飛、Foothill Transit主席Cory Moss、聯邦眾議員Norma Torres等人出席了開幕式。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）肯定轉運中心的意義。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）肯定轉運中心的意義。（記者張宏／攝影）
來自各界的政要和聖安東尼奧學院代表等人28日參加轉運中心的剪彩活動。（記者張宏／...
來自各界的政要和聖安東尼奧學院代表等人28日參加轉運中心的剪彩活動。（記者張宏／攝影）

加州 眾議員 教育

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