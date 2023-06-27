華人之光 洛杉磯加大教授周敏獲雙院士殊榮

在場嘉賓一同為周敏教授送上祝福，共享華人之光。（記者子為/攝影）

為慶祝洛杉磯加大（UCLA）華人 教授周敏獲得兩個美國院士榮銜，「南加 華人30年史話」董事會26日在蒙特利公園市召開慶功宴，分享這份屬於華人的榮光。

周敏目前是UCLA社會學和亞美研究學終身講座教授，亞美研究學系創系主任、王文祥伉儷美中關係與傳媒基金講座教授，UCLA亞太中心主任。周敏于5月2日當選為美國國家科學院（U.S. National Academy of Sciences）院士，這是她繼2022年4月28日當選為美國藝術與科學院（American Academy of Arts and Sciences）院士以後，再次獲得殊榮，榮膺美國兩院的院士。

周敏表示，感謝「南加華人30年史話」董事會主席林日昇和主編陳十美的組織，她很榮幸參與到「南加華人30年史話」的編寫中，她認為這個項目很有傳承的意義。

提到獲得雙院士頭銜，周敏表示，聽到消息時十分激動，不敢相信是真的。她的成就離不開華人社團的幫助，雖然頭銜是她的，但榮譽屬於所有華人。她最初的研究就是從紐約唐人街開始，30多年來都專注在研究美國籍移民 ，尤其是華人移民。

周敏還分享目前的研究計畫，她手上主要有兩個項目，一個是美國華人移民和印度移民的比較研究，會聚焦高技能移民；還有一個是華人移民企業家的研究，為此她正在走訪南加的的華人聚集區。

金融投資與財富管理專家兼「南加華人30年史話」的牽頭人之一林日昇表示，祝賀周敏教授當選院士，這樣雙院士的成就在華人中實屬罕見，也希望「南加華人30年史話」這本書能走進更多人的視野。「南加華人三十年史話」中、英文主編陳十美也對周敏教授的成就感到開心和光榮。