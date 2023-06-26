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南加內陸7個月女嬰 被親生母虐待致死

記者趙健／阿特蘭多市即時報導
南加州聖伯納汀諾縣一名36歲母親因涉嫌虐待七個月大的女嬰導致其死亡被捕。（記者趙健/攝影）
南加州聖伯納汀諾縣一名36歲母親因涉嫌虐待七個月大的女嬰導致其死亡被捕。（記者趙健/攝影）

南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino）一名36歲的阿特蘭多市（Adelanto）女性居民，因涉嫌使用酷刑虐待七個月大的女嬰導致其死亡被捕。

據聖伯納汀諾縣警局（San Bernardino SD）發佈的消息，24日凌晨2時10分，警方接到來自Russet Place 11400號街區居民的報案。警方趕到現場時，發現一名七個月大的女嬰已經沒有呼吸。警方對嬰兒進行心肺復甦術，直到急救人員到達現場並將嬰兒送往醫院，這名嬰兒於當天凌晨3時11分在醫院被宣告死亡。

警方表示，調查過程中，警方和醫務人員很快發現嬰兒身上有被虐待留下的創傷，嬰兒的母親Mayra Rodriguez-Garcia需對這名嬰兒的死亡負責。

Rodriguez-Garcia目前被關押在高地沙漠拘留中心（High Desert Detention Center），不得保釋，她將面臨虐待兒童導致其死亡的指控。

任何了解此事的民眾可致電909-890-4904與警方聯繫，或通過撥打800-78-CRIME進行匿名舉報。

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