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最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

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洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

記者楊青／鑽石吧報導

鑽石吧老人護理中心雙屍命案發生12小時之後，洛杉磯警察局24日晚公佈凶嫌為40歲的華裔男子李建春（Jianchun Li，音譯）。

李建春已於當天下午2時25分被警方逮捕，目前保釋金設為400萬元。到24日晚，警方尚未公佈本起謀殺案的具體細節，嫌犯作案犯罪動機不明。李建春預計在6月27日下周二在波莫納高等法庭過堂。

鑽石吧24日發生一起雙屍謀殺案，居住在當地一所年長者之家的兩名婦女被人謀殺身亡，目前警方正在就本案深入調查當中。由於鑽石吧日前發生一起華人家暴引發的警方槍擊案，兩案一傷一死，警方特別表示24日的凶案無關社區暴力犯罪，民眾不要過於驚慌。

位於鑽石吧Sapphire Canyon Road 23800號路段的凶案現場至24日傍晚仍在關閉當中，負責本案調查的洛杉磯縣警察局凶案組在附近街區拉上黃綫，禁止外人和車輛進入。

警方表示，凶案發生在24日上午8時5分左右。警方接到李建春電話，聲稱自己殺了兩名婦女。警方接報趕到現場時，兩名成年女性受害者被宣布當場死亡。報案人稍後以嫌疑人身分被捕。

據當地居民表示，該處由住家改造的年長者之家，已經營10年以上。從該護理中心公布的過往的照片看，該中心的男女住客絕大多是華人和亞裔面孔。

目前本案正在進一步調查當中，一名涉及此案兩人被謀殺的嫌疑人被拘留。洛縣警方呼籲知情民眾向警方提供任何綫索，可聯繫縣警局凶案組323-890-5500；匿名提供綫索可致電800-222-TIPS（8477），或http://lacrimestoppers.org

鑽石吧 警察 洛杉磯

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