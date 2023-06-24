趙美心和專家對談：女性生殖權的風險和機遇

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，左一）24日在巴沙迪那的All Saints教堂舉辦專家對談，與墮胎護理提供者討論女性生殖權利面臨的危險和機遇。（記者張宏/攝影）

在最高法院「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」裁決一周年之際，聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）24日在巴沙迪那的All Saints教堂舉辦專家對談，與墮胎 護理提供者討論女性生殖權利面臨的風險和機遇。

一年前的多布斯控告傑克森婦女健康組織案判決，推翻Roe v. Wade（羅訴韋德案）長達50年的先例，趙美心是國會「婦女健康保護法案」(Women’s Health Protection Act，簡稱WHPA) 的起草者，該法案將為醫療保健提供者享有墮胎護理權，及患者接受護理的聯邦權利，免於墮胎服務的禁令和限制。

這次趙美心與巴沙迪那和聖蓋博谷計劃生育醫療服務主任Sarah Egan和首席醫療官Noah Nattell博士進行對話。主題圍繞多布斯控告傑克森婦女健康組織案對全國婦女健康的影響、加州 女性生殖權利的危險及前進道路。

趙美心表示，在全國範圍內，已有十幾個州禁止或接近禁止墮胎。 美國三分之一的女性在其家鄉無法墮胎，她們前往墮胎診所的平均旅行時間增加兩倍，流產的女性不能墮胎，生產並發症和孕產婦死亡率正在增加。

Noah Nattell表示，他進行了很多教育工作，培養醫護墮胎手術方面的知識和技巧。有很多外州女性來加州接受墮胎手術，包括佛羅里達、奧克拉荷馬、新墨西哥等地，但是礙於醫護人力，需要很早提前預約，有時預約時間到了，但體內嬰兒已過大。因此有必要增加人手去提供墮胎服務和增加服務的天數。

趙美心提及藥物墮胎問題，她說，儘管墮胎在加州仍然合法，但正在進行的聯邦法院案件威脅到米非司酮在全國範圍內使用的合法性，該藥物是墮胎的安全有效藥。全國大約一半的墮胎是使用米非司酮作為兩藥方案中的第一種藥物進行的。目前居住在不允許墮胎地區的女性會來加州診所求助，而加州的墮胎服務也正定期前往全國各地有需要的地方幫忙。

Noah Nattell表示，米非司酮藥物墮胎行之有年，是相對安全有效的藥物，讓女性可用安全簡單的方式快速釋放懷孕壓力。目前有75%女性進行藥物墮胎，且這個數字還在增加。

Sarah Egan表示，很多女性常讓醫生對是否墮胎提供意見，但是真正做決定的是她們自己。女性選擇墮胎的原因有很多，比如未計畫懷孕、意外懷孕讓其不能追求學業和事業，或新生兒會增加額外經濟負擔等。最近有一個40多歲的女子，本來已有四個孩子，她的年齡和體力無法再負荷第五個孩子，所以她選擇墮胎。