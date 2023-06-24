國軍飛官名作家周愚 九秩華誕200賀客

南加華人社團23日慶祝名作家周愚(右五)九十歲華誕。（記者張宏／攝影）

南加華人 社團23日慶祝名作家周愚先生九十歲華誕，在阿罕布拉（Alhambra）的華人餐廳近200嘉賓到場祝賀，現場還有豐富餘興節目及魔術表演。

今年90歲的周愚身體依然硬朗，身板筆直，他與夫人富美結婚61年去年剛過往鑽石婚，兩人在舞廳相識，如今在現場也翩翩起舞。丁麗華和楊家淦現場擔任主持，現場大家準備了豐富的餘興節目，包括旗袍秀、戲劇表演、樂器獨奏及安排卡拉OK，讓大家唱歌跳舞，現場歡歌笑語慶祝周愚九十華誕。

南加華人政要方樹強、劉達強、陳李琬若，洛杉磯 縣估值官Jeffrey Prang的代表，以及洛杉磯作協，華人寫作協會，湖北同鄉會，ElK退伍軍人協會等約170餘人參加慶生會。大家一起唱生日快樂歌，且還送上周愚肖像畫、賀壽書法等生日禮物。

北美洛杉磯華文作家協會監事陳十美是周愚的老朋友，她表示，這是周愚的大日子，大家一起為他和協會其他六月過生日的會員一起慶祝，周愚多年來對社區和作家協會貢獻良多，90歲依然精神矍鑠，無論是文筆還是為人都是大家的榜樣。