聖蓋博「感恩美國」 升旗禮園遊會熱鬧溫馨

第九屆「感恩美國」升旗典禮暨健康遊園會熱鬧舉行，到場民選官員大合照。（記者王若然／攝影）

第九屆「感恩美國」慶祝國慶升旗典禮暨健康遊園會24日在聖蓋博 市大劇院（Mission Playhouse）舉行，現場設有約70個攤位，還有健走、免費義診、醫療講座等活動，數十位民選官員共襄盛會，現場十分熱鬧。

「感恩美國」由亞美權益促進會（AAAA），美國華人政治聯盟（LAPAC），聖蓋博希望獅子會（San Gabriel Hope Lions Club）以及希望之家（Hope Center）聯合舉辦，也是四個組織第二次攜手合作。AAAA主席孫立清，LAPAC主席盧春雨，聖蓋博希望獅子會主席丁言愉，希望之家代表Angelina分別致詞，介紹「感恩美國」活動宗旨，表達對美國的感激之情，通過表彰退伍軍人，慶祝美國生日回饋社區。

上午9時30分，童子軍228儀仗隊舉行了莊嚴肅穆的升旗儀式，之後是唱國歌和牧師禱告。當天表彰了八位現役和退役軍人以及奪槍英雄蔡班達（Brandon Tsay），受表彰的八位軍人是David Briski、Curt Rastetter、陳介飛（Jay Chen），Kelvin Watson，Benjamin Yu，Wai Sing Leung，Sha Liu，Ziyi Yang。

出席了當天活動的民選官員包括：聖蓋博市長John Harrington，副市長吳程遠（John Wu），聖蓋博市議員、聖蓋博希望獅子會主席丁言愉（Tony Ding），市議員Denise Menchaca，洛杉磯 縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang），蒙特利公園市副市長黃泰平（Thomas Wong），市議員饒影凡（Yvonne Yiu）、市議員羅霈霆（Henry Lo），山景學區教委吳孟臻（Cindy Wu），羅斯密市議員勞朱嘉儀，阿罕布拉市議員黃幼平（Katherine Lee），聖蓋博谷都會水局董事伍國慶（Mike Eng），鑽石吧市議員鄧嘉猷等。其他還有洛杉磯縣縣政委員巴格（ Kathryn Barger）的代表吳忠國等。

免費義診活動是當天最受歡迎的項目之一。其中包括免費中醫艾灸，正骨服務；希望之家、獅子會的義診車；基督角聲醫療中心提供的驗光、血壓 測量服務；Dust to Dawn Urgent Care提供的血壓測試、免費諮詢；北京同仁堂、華埠服務中心等機構的多重義診服務，這些攤位前大排長龍，很受歡迎。