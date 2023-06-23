黑熊母子常來翻垃圾桶 洛縣布班克居民不歡迎

布班克居民拍下黑熊在垃圾桶裡翻找食物的視頻。（視頻截圖）

布班克（Burbank）社區居民習慣於在韋爾杜戈山脈（Verdugo Mountains）附近的山麓社區看到野生動物。過去六周拍攝的視頻顯示了三隻較常來訪的熊，一隻熊媽媽和她的兩隻幼崽，以及另一隻戴著耳標的成年熊。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯 採訪中心後製

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居民報告說，熊在垃圾桶裡翻找，來訪院子和露台，在鄉村俱樂部大道地區（Country Club Drive area）的街道上漫步。該社區毗鄰洛杉磯國家森林公園，這是南加 城市化自然景觀中的眾多森林之一，兩側是210號和5號高速公路。

居民本周會見了加州 漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）的代表，她表示，黑熊通常會避開人類。如果牠們靠得太近，空氣喇叭可能會將牠們趕走。

黑熊襲擊人類的情況極為罕見。野生動物機構通常不會重新安置熊，因為牠們往往會返回原來的領地，即使被運送到數百英里外。

黑熊有不同顏色的皮毛，喜歡吃植物、昆蟲、堅果、漿果和任何牠們認為可以食用的東西，比如垃圾桶裡的東西。如果自然棲息地食物匱乏，熊可能會到其他地方覓食，將牠們帶到南加州山麓社區。

過去二十年裡，加州黑熊的數量一直在增加，從20世紀80年代初的10000到15000隻增加到25000到30000隻，根據州加州漁獵局的數據，這是一個保守的估計。

該州大約一半的熊種群分佈在內華達山脈以及北部和西部地區。據估計，隻有10%的黑熊棲息在加州中西部和西南部。