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洛縣甩尾司機膽大包天 拒不停車倒撞警車

洛杉磯訊
白色SUV多次衝撞警車，甚至一度將警車推上人行道。（abc7截圖）
白色SUV多次衝撞警車，甚至一度將警車推上人行道。（abc7截圖）

洛杉磯縣貝爾花園市(Bell Gardens)6月22日（周四）凌晨約4時30分，一輛警車在街口多次試圖截停一名甩尾超速的司機，但拒不合作。在多次警告後，司機反而倒車數次衝撞警車，迫使警察不得不向嫌犯開槍。在車輛多次來回衝撞中，造成嫌犯及警察雙雙受傷，最終嫌犯被中彈送醫並被拘留。

該起槍案發生在貝爾花園市東部街（Eastern avenues）和佛羅倫薩街（Florence avenues）交匯處。當時，一名警察駕駛巡邏車沿著佛羅倫薩大道行駛時，注意到一輛白色SUV超速並在十字路口中多次甩尾，在地面上留下了多個甩尾圓圈的痕跡。警方開入路口中，多次試圖警告並攔截嫌犯，然而嫌犯卻無視警方的警告，直接倒車並沖向警車，迫使警察不得不開槍射擊。

警方發言人戈麥斯（Michael Gomez）表示，該地區經常有其他車輛和行人出現，因此這種行為極其危險。警方有時會嘗試通過引起駕駛者的注意力讓他們停車靠邊，但有時也會出現駕駛者無視並繼續高速行駛的情況發生。而在這次槍擊事件中，嫌犯多次倒車衝撞才迫使警方開槍阻止。這也導致嫌犯受傷被當場拘留，目前已被送往當地醫院就醫，且情況穩定。與此同時，警察也受傷，但情況也穩定。

警察 洛杉磯 槍擊

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