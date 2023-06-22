饒影凡選州參議員籌款會 400嘉賓到場支持

蒙特利公園市議員饒影凡 (右五) 22日晚舉辦大型籌款會嘉賓雲集。（記者楊青/攝影）

蒙特利公園市 議員饒影凡 (Yvonne Yiu) 22日晚舉辦大型籌款會，為其加州 第25選區參議員選戰籌款，來自南加州多個城市的民選官員及金融、醫療、工商、餐飲業及僑團首長400多支持者現場站台並慷慨解囊，當晚約估籌得15萬元。

伍國慶及林慧懿擔任籌款晚會司儀；「奪槍英雄」蔡班達（Brandon Tsay）出席，介紹了他所創立的基金會與使命。

加州25選區參議員目前由Anthony Portantino擔任，其任期即將屆滿並籌備參選國會議員。饒影凡在競選演講中介紹了她的移民與成長的心路歷程。她表示，當年父親逝世，加上剛移民到美國後未能適應，面對學業壓力，後來經過一番努力，才克服心理障礙，走出陰霾。

她先後取得洛杉磯加大經濟學學位及Loyola Marymount大學工商管理碩士學位，從事金融財務管理，並開設個人證券公司，經歷了順境與逆境，深深體會「創業難」的道理，以及社區基層的辛勞，她立志有朝一日要成為一位更好的公僕，為社區民眾服務。

饒影凡2022年曾競選加州主計長，主打「移動資金，強化經濟（Move Money, Empower Economy）」，希望利用資金流動推動經濟，運用科技，讓民眾更多獲益，她同時希望保障加州財務與退休金系統，提高社區教育與醫療質素，設立財務教育部 門，提高民眾退休財務未雨綢繆意識，得到加州民主黨大佬江俊輝、伍國慶、Linda Sanchez等支持，遺憾的是未能進入決選。

此次改變競選跑道，饒影凡22日的籌款晚會得到加州眾議員方樹強、羅斯密市長鄧樹燦、阿罕布拉市議員黃幼平以及蒙特利公園前市長梁僑漢等民選官員到場站台。

22日適值端午節，饒影凡特別邀請著名烹飪達人甄文達（Martin Yan）到場表演烹飪絕技及試食，全場掌聲不斷。