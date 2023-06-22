比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

加州 「甜」美櫻桃季到了，每逢5月中至6月，正是加州盛產櫻桃的季節。不少超市都在此時紛紛上架各類櫻桃，供民眾挑選。近日，有民眾買到每磅不到一元的櫻桃，還很新鮮美味。因為價格實惠，該華人通過微信群分享消息後，許多好友慕名前來搶購。

南加 州陳先生介紹說，近日他在Super King超市買到了每磅0.99元的紅櫻桃，感覺很划算。6月的某個周六，他驅車從鮑爾溫公園（Baldwin Park）半小時至克萊蒙市（Claremont）的Super King超市購物，順便買了三大包櫻桃。陳先生說，這是他第一次來Super King 購物，因為實在離家太遠。最近他聽朋友講起該超市有櫻桃每磅不到一元錢，因此特意過來看看。

Super King櫻桃性價比不錯。（讀者提供） 有華人見便宜，一次買很多袋。（讀者提供）

這款「傳說中」的櫻桃就在超市入口不遠處，擺在很顯眼的位置，可見商家有意識地在推廣這款熱賣水果。陳先生說，當時下午約4、5時，剛好有工作人員在貨櫃上補放櫻桃，櫻桃是分袋裝的，一顆顆看上去很飽滿新鮮。衝著這便宜的價格，陳先生一口氣買了三袋。

每磅不到一元錢的櫻桃，味道又如何？陳先生起初抱有懷疑態度，此前他最常購買好市多 （Costco）的紅櫻桃，味道不錯。在品嚐了Super King的這款櫻桃後，陳先生沒有失望，他說，Super King這款櫻桃挺新鮮，甜中略帶酸，口感偏軟，而好市多的紅櫻桃口感則偏脆；兩款相比都很好吃。Super King的櫻桃甚至更甜一點。

而價格方面，好市多一盒兩磅的櫻桃售價6.99元，合每磅3.495元。顯然Super King超市的櫻桃在價格上更有優勢。今年夏天，南加州市場上的櫻桃價格，一般價格都至少在每磅3元以上。陳先生說，在如今通貨膨脹的年代，這款櫻桃性價比非常高了。

好市多一盒兩磅的櫻桃售價6.99元。（記者王若然／攝影）

除了紅櫻桃，市面上也有黃色櫻桃售賣。通常來說，黃櫻桃比紅櫻桃價格更貴。目前市場上的黃色櫻桃品種中，以Rainer最為常見。有網友評價，黃櫻桃雖貴，但更好吃。Super King超市也有黃櫻桃賣，售價1.99元一磅。不過比起0.99元的紅櫻桃，後者更受歡迎。

其實不止Super King一家超市有售0.99元一磅的紅櫻桃，有網友稱像Superior這樣的墨西哥超市也有。還有民眾表示，不同地區的Super King超市櫻桃價格不一，南加州有的Super King紅櫻桃賣2.99元。不過此說法並未得到證實。