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了解阿茲海默症&失智症中文講座

洛杉磯訊
了解阿茲海默症和失智症線上論壇海報。（美國慈濟）
了解阿茲海默症和失智症線上論壇海報。（美國慈濟）

六月是「阿茲海默症」（Alzheimer's disease）和腦意識宣導月，美國慈濟與「阿茲海默症協會」（Alzheimer's Association）將共同主辦線上講座，透過三位專家深入淺出的引領，幫助華人朋友了解阿茲海默症和失智症。

當前美國有超過600萬人罹患「阿茲海默症」，隨著65歲以上的人口比例不斷增加，確診為阿茲海默症和其他失智症的美國病患人數正逐年增長。由於阿茲海默症會隨病情進展，逐漸出現語言障礙、失去方向感、情緒不穩等症狀，患者也將逐漸失去身體機能，最終導致死亡。受影響的不僅僅是阿茲海默症患者本人，對照護他們的親人也是一項挑戰。美國慈濟與「阿滋海默症協會」本次舉辦的論壇，邀請三位講師進行線上中文的醫學講座，讓華人民眾更了解「阿茲海默症」的病理、症狀和治療方式。

講員簡介：鄭文立醫師，加州大學舊金山分校記憶及老化中心的助理教授，研究領域包括罹患神經退化疾病患者的中文語言症狀、多語對腦部的影響以及亞裔美國人的失智症研究。歐小榮博士，南加州大學神經生物學博士，威斯康辛大學麥迪遜分校分子生物學實驗室博士後研究，阿茲海默症協會北加州和北內華達州分會的社區參與經理。楊大蓉：慈濟志工，慈濟和阿茲海默症協會合作的社區教育講員。

線上論壇日期／時間／網址：2023年6月24日1:00pm-3:00pm，https://tzuchi.us/zh/events/alzheimers-forum

歡迎華人讀者和親友踴躍參與，獲得對阿茲海默症和失智症的資訊，了解如何照護與幫助和關懷有需要的親友。

阿茲海默症 加州大學 失智

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