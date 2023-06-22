我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家裡出現臭蟲 如何消滅牠、預防牠再來？

路透獨家：部分H1B持有者續簽 無需離美

洛杉磯按摩店華女老闆 脅迫賣淫控罪不成立

洛杉磯訊

曾在 洛杉磯艾爾蒙地市（El Monte）經營多家按摩店的華人女子邢梅（Xing Mei，音譯，又名Anna或Boss），2020年因涉嫌以暴力、欺騙等手段脅迫女性移民賣淫被捕，但 6月20日法庭宣判邢梅無罪。

洛杉磯聯邦法院文件顯示，現年62歲的聖蓋博市（San Gabriel）居民邢梅被指控使用暴力、欺詐或脅迫的方式進行性交易。在2022年5月第一次庭審中，法官批准了辯護方要求宣告「審判無效」（mistrial）的動議。隨後，此案交由另一位法官費爾南多奧爾金（Fernando Olguin）審理。

據6月21日洛杉磯聯邦法院公佈的文件顯示，法院判定邢梅無罪。目前，檢辯雙方均未對這一案件發表評論。

法庭記錄顯示，在2016年7月到2018年10月期間，邢梅曾在艾爾蒙地和南艾爾蒙地（South El Monte）經營多家按摩院。她被控將外籍女性帶入美國，強迫她們在其經營的按摩店工作，並提供有償的性服務。多名遭脅迫的受害人稱，刑梅通過包括死亡威脅、曝光無證移民身分等方式，脅迫她們在店內賣淫。刑梅還稱自己與當地政府、警察、黑幫都有聯繫。

邢梅於2020年4月被逮捕，一直被關押在聯邦拘留中心。根據法庭文件，邢梅的罪名若成立，每一項指控均可入獄15年。

負責調查邢梅一案的警方是洛杉磯地區反販賣人口專案組，包括聯邦調查局的探員和洛杉磯縣警局的警員。

洛杉磯 艾爾蒙地 移民

上一則

支持反對LGBTQ+ 洛縣學區前示威者又打群架

延伸閱讀

三連冠政大籃球隊 週日訪洛打友誼賽

三連冠政大籃球隊 週日訪洛打友誼賽
台灣女星李芳雯遊洛杉磯 好市多遇竊賊

台灣女星李芳雯遊洛杉磯 好市多遇竊賊
疫後首訪洛 美魔女李芳雯驚呼被小費嚇到

疫後首訪洛 美魔女李芳雯驚呼被小費嚇到
洛杉磯文青盛會 「藝術書籍市集」疫情後首度舉辦

洛杉磯文青盛會 「藝術書籍市集」疫情後首度舉辦
心理健康諮詢 洛縣有免費資源可用

心理健康諮詢 洛縣有免費資源可用
哈岡建遊民中心 居民協會投票126：23強烈反對

哈岡建遊民中心 居民協會投票126：23強烈反對

熱門新聞

兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打