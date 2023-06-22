支持反對LGBTQ+ 洛縣學區前示威者又打群架

支持和反對非傳統異性戀（LGBTQ +）的示威者在洛杉磯 縣格蘭岱聯合學區 （Glendale Unified School District，簡稱GUSD）外爆發衝突兩周後，20日晚GUSD舉行教委會會議時，又有示威者動手打人。

影音來源：[email protected] Olmos，洛杉磯採訪中心后製

20日的抗議約有300人參與，圍繞就是否應該將LGBTQ+相關內容加入教材的議題，雙方各執一詞。儘管有穿防暴服的警察在現場維持秩序，然而抗議雙方激烈的言語衝撞過後，還是發生打架事件。現場視頻顯示，有一名男子因被多人圍攻，躺著地上雙手捂著頭。

示威者在6月6日GUSD會議開始前，也曾爆發肢體衝突。教委會主席Nayiri Nahabedian 20日的會議開始前，曾公開喊話抗議人群。「憤怒的言辭愈演愈烈，有些言行根本不妥，必須停止」她強調「雖然每個人都有發表意見的權利，但不可以威脅、欺負或騷擾他人。 」

反對將LGBTQ+相關內容加入教材的抗議者認為，學區處理LGBTQ+問題的政策，侵犯他們作為父母的權益。LGBTQ+相關的話題，應該在孩子18歲後討論，而不是在現在這麼小的年級。然而，LGBTQ+的支持者們並不同意該觀點。