台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星李芳雯，雖已58歲，面容保養得非常好，身材更像18歲，被稱為「凍齡美魔女」。她平時熱愛生活，喜歡四處旅遊，洛杉磯 就是她最愛的旅遊地之一，幾乎每年都要來一次。因疫情 四年耽誤後，李芳雯近日得以再度光臨洛杉磯，她卻被這裡的物價嚇得不輕，還直呼小費漲的離譜。

李芳雯介紹，疫情四年沒來，這次來了明顯感覺通貨膨脹 嚴重，東西比以前貴很多。她還吐槽，受通膨影響，小費也要給的比從前多。她說，最近去一家店按摩，兩個小時50元，但小費卻要給30元。她記得以前小費一般給15%，而現在一般餐館都要給20%。

近幾年加州物價飛漲，連明星都紛紛喊貴。例如台女星李蒨蓉（Melody）去年來美，就感嘆物價好貴，在臉書上表示，美國三杯珍珠奶茶就要25美元，在漢堡店的四人份套餐就要80美元，讓她忍不住直呼在美國吃速食也很有壓力。而她前往美國當地的超市買日常用品，隨便買一點就要100元美元，讓她很震驚。

來洛杉磯陪女兒讀書的陶晶瑩也曾感歎美國物價昂貴，只能精打細算過生活。陶晶瑩本打算為即將升大學的女兒買棟房子，但房價卻直線上升；花低價買的房子又在郊區，怕不安全。她還歎息這裡的珍珠奶茶價格是台灣的三倍，她與女兒只能喝便宜的水。平時也不太敢去外面吃，以自己採買下廚做飯為主。

美國近幾年通貨膨脹，民眾最直觀的除了物價上漲，服務業小費也上漲得誇張。許多服務業者時薪很低，依靠小費賺取大部分薪資。通膨下，服務業要求的小費也水漲船高。有調查發現，美國小費文化正在「變味」，存在強收小費、巧立名目收小費的情況，這讓不少美國民眾感到厭煩，給小費的頻率和數量反而下降。