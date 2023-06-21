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台女星李芳雯遊南加 好市多神不知鬼不覺被偷包

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台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

記者王若然／托斯汀即時報導
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

擁有「內衣皇后」之稱的台灣女星李芳雯近日來南加遊玩，期間她與好友去橙縣托斯汀(Tustin)的好市多（Costco）購物，然而買完東西出來後，她竟發現後背包被打開，裡面的名牌奢侈品小包及現金、證件悉數被偷。李芳雯表示，竊賊偷盜的整個過程，她完全沒感覺，就連身邊朋友也未察覺。真是「神不知鬼不覺，太可怕了。」

李芳雯近日與好友在南加州遊玩，10日（周六）下午在橙縣爾灣逛完街，就打優步（Uber）去附近托斯汀的好市多，因為第二天要去優勝美地，她與兩名好友想買好東西做準備。

因為好市多周末在下午6時就打烊，李芳雯等人出於抓緊時間考量，三人分頭買東西。李芳雯的好友先結賬，之後三人一起上車準備回家。當李芳雯在車內將背包放在腿上時，發現背包竟已敞開，裡面的香奈兒小包不翼而飛。朋友這時驚覺「是不是遇到扒手了？」

在確認包包被偷後，李芳雯頓感害怕和掃興。她說，裡面的台灣護照、台灣身份證、兩張銀行卡、台灣健保卡、駕照等證件全部被偷，還有約4萬台幣和近2000美金都被盜。更糟的是，她原本要在7月初搭機回台灣，如今證件全失，返程可能會被耽誤。

冷靜下來後，李芳雯在兩位好友的陪同下打電話報警。警察約10分鐘就趕到現場，了解了情況後，稱會調取監控。

背包何時被打開？

經過數日調查，警方聯繫李芳雯，給她看在好市多調取的監控。視頻顯示，在進入好市多時，背包就已經被打開。換句話說，在她從停車場下車走到好市多門口短短五分鐘時間內，就已被盜。這期間，李芳雯與友人並肩而行，她們均都未有所察覺。

視頻顯示，李芳雯（右一）在進入好市多時，背包就已經是打開的狀態。（李芳雯提供）
視頻顯示，李芳雯（右一）在進入好市多時，背包就已經是打開的狀態。（李芳雯提供）

李芳雯說，光天化日之下、那麼多人的公共場合，包包竟這樣被盜，如今治安環境真是「太可怕」。李芳雯幾乎每年都會來洛杉磯玩一次，從沒遭遇過盜竊或搶劫。疫情四年沒來，這次一來就被盜；近年來通過媒體報導，她得知南加治安正在變糟，如今加上親身經歷，她更覺當地治安不靖。友人則表示，李芳雯當時身著運動裝，打扮過於「遊客」，而竊賊往往最愛挑沒有警覺的遊客下手。

李芳雯遊覽優勝美地。（李芳雯提供）
李芳雯遊覽優勝美地。（李芳雯提供）

李芳雯說，想借她的經歷提醒廣大民眾，背後背包出門要特別小心，最好背在胸前，時刻保持警惕。遇到盜竊雖然趕到掃興，但她也只能硬著頭皮繼續旅遊計畫。李芳雯表示，她是個樂觀的人，生活總得繼續。不過目前確實是麻煩多多，例如要補辦台灣護照，需要台灣身份證，而她的證件被竊賊一鍋端，因此無法補辦護照。她笑稱，目前全世界只有朋友能證明她的身份。幸好在南加州有朋友相助，可以暫借朋友家落腳，也有朋友替她付旅行費用，她再通過微信轉人民幣還給朋友。李芳雯也表示感謝當地警方，出警迅速，辦案積極，兩周後她可以拿到警方出具的辦案證明，憑此可以登上返台航班。

現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。堅持不婚不育的她，生活過得有滋有味；不僅心態樂觀，待人熱情，身材、臉蛋也保養有方。這幾年她輾轉台灣、大陸兩地拍戲，作品包括大陸劇「我的惡魔少爺」，「極光之戀」，台劇「美麗人生」，「機智校園生活」等。她也因曾拍過多支內衣廣告，被人稱讚好身材，被譽為「內衣皇后」。

李芳雯此次來美旅遊照。（李芳雯提供）
李芳雯此次來美旅遊照。（李芳雯提供）

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