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「培養肉」獲准上市 長相味道都和真肉沒區別

編譯胡立宗／即時報導
培養肉製成的餐點。（美聯社）
培養肉製成的餐點。（美聯社）

肉類生產所導致的全球暖化一直是科學界希望改進的對象。不過聯邦農業部21日的最新決定，可能為傳統肉類的環保問題解套，因為兩家「培養肉」公司已經獲准正式銷售。它們人工培養的雞肉與素食肉最大的差別在於，培養肉（cell-cultivated）來自動物細胞，而非植物細胞，因此它們是葷的，而且看起來、吃起來都像真的。

兩家獲准的公司都在加州灣區，一是柏克萊的Upside Foods，一為阿拉米達的Good Meat，兩家都希望成為「第一」，不過最終還是同時拿到許可。兩家公司受訪時都表示，它們的雞肉是由動物細胞聚集繁衍而成，過程中各自演化成肌肉細胞、連結組織與脂肪，因此最後的成品是真的肉，而非Impossible Burger或Beyond Meat以植物蛋白質合成的「人造肉」（lab meat）。

除了吃起來就是真的肉之外，「培養肉」因為不需要廣大的土地飼養，可以大幅減少對環境的影響，同時生產過程也不需要宰殺任何活的動物，因此更為人道，也不會產生剩料。美聯社的民調顯示，過半的民眾對培養肉心存懷疑，「覺得怪怪的」，但是業者說只要大家試吃過，就會知道它跟真的肉沒有兩樣。

就算如此，培養肉要大量生產，每家超市都能買到，也不會最近就能成真的事。第一是產量不足，全美傳統養殖方法供應的雞肉每年達500億磅，但培養雞肉目前最大產能一年只能生產5萬磅，近期內也只能達到40萬磅。同時，因為生產成本高，每磅要價20元，比傳統雞肉貴上三四倍。

因此，短期內只有特約餐廳可以吃到培養肉，Upside的肉供應給舊金山的Bar Crenn餐廳，Good Meat則供應給華府由Jose Andrés打點的一間餐廳。

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