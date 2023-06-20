鑽石吧華男家暴傷母 持槍拒捕被警擊斃

鑽石吧19日中午發生的一起槍擊案和一起疑似家庭暴力相關的刺傷案，被警員擊中三槍的嫌犯20日證實死亡。（鑽石吧市府）

鑽石吧 19日中午發生的一起槍擊案和一起疑似家庭暴力刺傷案有新進展。洛杉磯 縣警方和鑽石吧市府20日上午證實，該起家庭暴力案為兒子用刀刺傷母親，身穿防彈衣和手持長槍離開家後被警察 攔截開槍，男子中彈受傷送醫，20日證實不治死亡。鑽石吧社區從19日中午開始封鎖的多條道路至20日上午已經解封，交通恢復正常。警方目前仍在對兩案進一步調查當中。

到20日中午為止，警方尚未透露涉案嫌犯男子和受傷婦女的姓名和族裔，只證實為30歲的兒子和61歲的母親，但鄰居表示，男子的姓名為Benjamin Ching，母親為Jenny Ching。

負責本案的洛杉磯縣警察局及縣警局鑽石吧分局20日上午給鑽石吧市長和市議員的最新報告表示，經過一整天的調查，19日該市Crooked Creek dr.2900號社區一名婦女居民的刀傷，確定為其家庭成員糾紛導致，當時兒子和母親在家門前發生爭吵，兒子盛怒之下用不明物從背後刺傷母親。

爭吵發生後，嫌犯拿著兩個裝滿30發子彈的彈匣走在街上並向空中開槍。警方稱，嫌疑人的母親在街上尾隨他，試圖阻止他。而接到911電話的警員迅速趕到現場，在一街之隔的鑽石吧大道上攔下該男子駕駛的白色Tesla，繼而發現男子身穿防彈衣，同時持有長槍。警方曾用幾分鐘試圖説服嫌犯放下武器，但對方拒絕。在嫌犯將他的武器對準兩名駕車者後，警員們向嫌犯開槍。嫌犯上半身至少受了三處槍傷，送往醫院後傷勢嚴重但一度平穩。不過警方20日清晨表示，嫌犯最終不治死亡。

鑽石吧副市長周柏華20日表示，被兒子刺傷的那位母親目前已無大礙出院，槍擊事件中沒有警員受傷。

鑽石吧市議會20日感謝洛縣和鑽石吧警方對此兩案件快速反應，表示當時情況非常緊急，由於嫌犯身穿防彈衣手持長槍，附近地區人員密集，嫌犯一旦開槍，很多人的生命安全都受到威脅。

据當時正好在附近開車的一對華人夫婦表示，他們開始聽到三聲槍響，警察達到現場後又聽到七到八聲槍響，大批警車很快將附近汽車疏散到最近的社區，包括他們也被要求轉移到一處有門衛的社區。華人夫婦表示，鑽石吧平常是一個很安靜的城市，當時槍聲大作讓人感到非常害怕。

据瞭解，案發前，嫌犯和自己的太太、母親和妹妹同住一處。警方曾接到報警電話，上門調查嫌犯和他妹妹之間的糾紛。警方透露，嫌犯可能有某種程度的精神疾病。案件仍在進一步調查當中。