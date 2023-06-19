洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

華人 居民比例不低的拉朋地6月14日(上周三)發生一起華人死傷命案，兩名華人男人在當地的一家夜總會受到致命攻擊，一死一傷。洛杉磯 縣警察 局19日發出緊急通告，呼籲可能的知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）在該起事件中被刺身亡的相關綫索。根據聖蓋博谷華人社區傳聞，受害人為聖蓋博一家華資餐飲商家的大厨，目前阿罕布拉一名52歲華裔男子被捕。

洛杉磯警察局凶案組探員表示，該起凶殺案發生在6月14日凌晨1時左右，地點是在拉朋地（City of La Puente， LA County Unincorporated Area）131 S. 6th Avenue的一家夜總會。警方未透露案發經過和案件調查進展，但呼籲目擊者和知情民眾提供可能知道的任何綫索，洛縣警察局凶案組電話是323-890-5500；或如果要匿名提供綫索，可打800-222-TIPS（8477） （"Crime Stoppers"）；或網上舉報http://lacrimestoppers.org

警方表示，他們是在14日凌晨2點前不久接到一個電話，稱當地發生刺傷事件，有人動刀子。警方趕往現場後，發現兩名男子受傷，其中受害人鄧傑在醫院被證明死亡。另一名傷員目前傷勢不明。据洛杉磯縣地產登記紀錄，發生凶案的地點是一個倉庫改建的卡拉OK酒吧夜總會。