南加暨北美台灣旅館公會年會 開拓商機振興行業

徐佳青委員長(中)、紀欽耀處長(右四)與南加州旅館業同業公會、北美洲台灣旅館公會聯合總會新會長和理事會成員合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

南加 州旅館 業同業公會（THMASC）第48屆年會暨北美洲台灣旅館公會聯合總會第18屆年會6月18日（週日）舉辦，張郁芬連任南加旅館公會會長，鄭吉成當選聯合總會新會長，兩位會長承諾帶領公會更上一層樓。中華民國僑委會委員長徐佳青、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長和聯邦眾議員趙美心出席，與來賓共同慶祝並頒發感謝狀。

晚宴在灣聲樂團帶來的台灣交響樂中開場，多首精彩的台灣曲調演奏贏得熱烈掌聲。趙美心致詞，讚揚台灣旅館公會在服務社區和發展地方經濟作出了積極貢獻，她還為總會長陳清亮、新任總會長鄭吉成、理事長許清松和副理事長徐明豐頒發了感謝狀。徐佳青也向鄭吉成、許清松、陳清亮和南加會長張郁芬頒發感謝狀及禮物。

陳清亮分享了過去兩年的工作重點，該團體在大家努力下取得了顯著成績，創造了許多機會，建立了新的團體和經理人關係，特別是對於大型旅館，必須思考未來的發展方向。無論在管理還是在建築方面都有新的想法，不少新的建設項目也在城市中展開。他們看到了充滿希望的未來，並希望在這個年會期間，能將經驗傳承給下一代。

南加州 旅館業同業公會會長張郁芬連任後表示，今年不僅要舉辦更多的專業講座，也要推廣科技在旅館業同業之間的應用。此外，她也希望讓所有會員更輕鬆地利用公會目前的資源，尤其是電子圖書館，以克服與旅館業相關的障礙和困難。她提到即將到來的旅遊熱潮，探討如何抓住機會，振興旅館業使業者和員工們受益。她指出，過去半年的情況相對困難，但她看到趨勢正在好轉，許多人願意回到工作崗位。至於報復性旅遊還未出現，通脹使人們花費保守和節省。今年暑假期間，她觀察到客房預訂率未出現顯著上升趨勢。她希望能吸引更多新生代人才，讓旅館行業越來越繁榮。除了電子商務和AI科技等方面，她認為在經營事業和追求利潤的同時，應將健康領域的知識如养生和瑜伽等納入會員們的生活。