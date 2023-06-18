僑務委員徐佳青與青商座談 回答3大類問題

徐佳青致詞時激勵每位青商部會員以幹部的心態承擔責任。（記者張庭瑜/攝影）

北美洲台灣商會聯合總會17日(周六)舉辦青商部座談會，並進行青商部會長選舉，林維洋高票當選新任會長。中華民國 僑委會委員長徐佳青以自身經驗鼓勵台美青年世代，並回答青商部會員的提問。

此次會議由全美各地青商部代表出席，主要提問分三大類。首先是詢問僑委會是否能整合青商部的資源或成立咨詢窗口，以方便台美兩地青壯世代創業諮詢。其次是關於青商或成商是否能建立系統性的創業成功經驗分享，特別是台美關係的日益緊密的當下，是否能成立「師徒傳承計畫」。第三個問題是關於是否能協助台美青年世代募集活動經費贊助。

徐佳青表示，台美青商第二代，與第一代最大的不同在於，美國和台灣都是移民社會。因此，第二代應該成為美國這塊土地的主人，同時展示獨特性，表達來自台灣與台灣良善的力量。她強調，當參與任何事情或活動時，應理解傳統，但不要被其所限。

此外，徐佳青鼓勵每位青商部會員像幹部一樣承擔責任。青商部提供的學習訓練，包括資訊、領袖能力和人際交往經驗，將有助於面對事業和創業考驗。她勉勵大家「學會給予、奉獻越多，收獲的結果也越大」。因此，青商部應拓展會員數量，團結合作，成為一個不可忽視的力量。

徐佳青積極回答有關活動經費募集問題。她表示，僑委會雖然無法為每個活動提供資金，但可提供其他協助。她舉例紐約多年主辦的「Passport to Taiwan」活動，這個活動目標明確，有助台美兩地社會交流。即使僑委會無法提供贊助，也可以協助聯繫有心慈善的企業或基金會提供幫忙。

徐佳青認為，年輕人需要學習的東西越來越多，因此僑委會絕對支持舉辦專業性和資訊性活動，以協助年輕人轉換跑道，開啟斜槓人生，並成為在時代浪潮上的尖兵。