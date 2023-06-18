洛縣就業人數創新高 娛樂、酒店增最多

從5月2日開始的編劇罷工導致電影行業的就業崗位在4月至5月期間減少約4600個。（記者趙健/攝影）

加州就業 發展廳（Employment Development Department，簡稱EDD）16日發布的數據，5月份洛杉磯 縣就業人數增加9000，創歷史新高。儘管如此，洛杉磯縣的失業率仍小幅回升，主因許多洛杉磯縣居民仍正在找工作。

5月份，洛杉磯縣就業人數共464萬5000，比4月份增加9000，比2022年11月創下的歷史新高多4800人，比2020年2月疫情前的峰值多出約2萬5000。其中，娛樂和酒店業就業人數增長最多。

儘管如此，洛縣5月的失業率仍明顯高於4.5%的全州平均水平，也遠高於3.7%的全國平均水平。根據EDD數據，洛杉磯縣的失業率從4月的4.9%小幅回升至5月的5%，而失業率上升的主要原因是，約7000名洛杉磯縣居民湧入勞動力市場開始尋找工作。不過，洛杉磯縣目前的失業率，比2020年5月由疫情引發的經濟停擺期間要好得多，當時失業率高達21.1% 。

另外，5月2日開始的編劇罷工事件，對洛杉磯縣勞動力市場產生較大影響。 EDD數據顯示，電影及錄音行業的就業崗位在4至5月間，減少約4600個，是洛杉磯縣就業崗位流失最大的行業。

從全州範圍來看，5月份加州失業率為4.5%，與4月份持平，同比2022年5月的4%上升0.5%。5月份加州的11個行業中，有八個行業的就業崗位增加，其中私立教育和醫療服務增幅最大，主要歸功於綜合醫療和外科醫院、護理設施以及個人和家庭服務行業群體的增幅高於平均水平。而製造業的就業崗位環比4月減少幅度最大，部分原因是計算機和電子製造業受當前經濟形勢影響造成的不景氣，以及部分洛縣金屬製造、機械製造和服裝製造正面臨虧損。