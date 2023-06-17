洛杉磯社區學院最年輕的畢業生 12歲女孩3年斬獲榮譽

12歲拿到副學士學位的Fiona Currie。（取自ABC）

三年前，當新冠疫情 來襲時，時年9歲的Fiona Currie只是為了繼續求學，所以參加了洛杉磯 社區學院（LA City College）的線上課程。父母當時只想著，讓Fiona Currie有事可做就好，誰知道三年後，12歲的Fiona Currie竟然真的拿到文學副學士學位，還成為洛杉磯社區學院最年輕的畢業生。

新冠來襲時，Fiona Currie本來該繼續上小學，但沒想到洛縣 棕櫚谷（Palmdale）的學校竟然沒有線上課程，因此她一度在家自學。父母原本只是想找點事給她做，免得她太閒，因此幫她報了洛杉磯社區學院的課程，但是沒想到Fiona Currie越讀越有心得，不但拿到學位，GPA還高達4.0。6日的畢業典禮上，她不但名列優秀學生，還獲得全場起立鼓掌，12歲的她直說「太誇張了」。

Fiona Currie的目標是當一名動畫師，因為她最喜歡的課是數位藝術，因為能用Photoshop等工具創造各種數位作品。而且Fiona Currie光是拿到文學副學士還不夠，她還打算繼續念社區學院，攻讀其他課程。洛杉磯社區學院對此大表歡迎，希望她在秋季班還能回來就讀。

她自己本人則說，社區學院的課程對想要學得更多的人都很有用，而且這些學分對將來念高中也有幫助。在讀書之外，Fiona Currie還是享受當一個12歲小孩的生活，包括跟她的妹妹一起玩；對於念書，她說「這個目標嘛，不是太大、但也不小」，只要真心想學、覺得自己可以，那就一定能成。