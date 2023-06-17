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九家航空獲LAX無噪音飛行獎

記者張宏/洛杉磯即時報導
洛杉磯世界機場（LAWA）日前選出九家航空公司作為2022年度洛杉磯國際機場 (LAX) 無噪音飛行獎獲獎者，同時20家運營商被評為范奈斯(VNY)機場友好飛行獎。（LAX提供）
洛杉磯世界機場（LAWA）日前選出九家航空公司作為2022年度洛杉磯國際機場 (LAX) 無噪音飛行獎獲獎者，同時20家運營商被評為范奈斯(VNY)機場友好飛行獎。（LAX提供）

洛杉磯世界機場（LAWA）日前選出九家航空公司作為2022年度洛杉磯國際機場 (LAX) 無噪音飛行獎獲獎者，同時20家運營商獲得范奈斯(VNY)機場友好飛行獎。

LAX Fly Quieter計劃通過五項評分要素評估LAX所有航空公司運營，包括住宅區監測器測量的飛機噪音水平、美國聯邦航空管理局認證的LAX航空公司機隊噪音等級、起飛期間早期經過社區次數最少、在午夜至早上6點30分之間的夜間時段不符合規定的向東起飛次數最少。遵守在晚上11點到早上6點之間生效的LAX 夜間維護引擎啟動限制。

根據在LAX進行平均每日運營（著陸和起飛）次數，航空公司被分為三類。其中第 1 類（平均每日操作 100 次或更多）的航空公司中，第一名無噪音的航空公司是美國航空公司，第二名是美聯航，第三名是達美航空公司。

在類別 2（5-99 平均每日操作）獲得第一名的是Volaris航空，第二名是Avianca航空，第三名是精神航空公司。在類別3（四次或更少的平均每日操作），第一名是Nippon Cargo、第二名是巴拿馬航空公司，第三名是斐濟航空。

范奈斯（VNY）機場友好飛行獎的目的也是表彰遵守強制性噪音法規和自願減噪計劃方面達到最高水平的噴氣機運營商。2022年度首度獲獎的航空公司有ACI Jet、Aero Air、FlyAlliance、FlyExclusive、MGM Resorts International等。

LAWA首席執行官 Justin Erbacci 表示，LAX飛行無噪音項目（LAX Fly Quieter Program）和 VNY飛行友好項目（VNY Fly Friendly Program）是LAWA 致力於成為社區好鄰居承諾一部分。同時尋找對附近社區噪音影響的解決方案。感謝航空公司合作夥伴和飛機運營商為與社區互動，為減少噪音影響所做更多努力。

LAX 洛杉磯國際機場

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